Anuncian trabajos en el ingreso al aeropuerto La Aurora

Autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) anunciaron trabajos de reparación en el acceso vehicular del Aeropuerto Internacional La Aurora, específicamente en el tercer nivel del lugar. En sus canales oficiales, explicaron que las labores se iniciarán el lunes 13 de abril de 2026, hasta el domingo 19.
El equipo de comunicación explicó que mientras tarden estas labores, no se permitirá que vehículos se estacionen frente al ingreso de la terminal aérea, pero anunciaron que se habilitará un carril auxiliar en el sector.
El personal del aeropuerto La Aurora hizo varias recomendaciones ante estos trabajos, entre ellos anticipar la llegada de los viajeros al lugar, para evitar contratiempos y retrasos.
Se habilitará únicamente el carril auxiliar para que los pasajeros puedan descender. No se permitirá estacionarse, para evitar congestionamiento", explicaron.
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Recomendaciones en La Aurora
Las autoridades agregaron que es necesario "considerar posibles demoras en el acceso y atender la señalización establecida para un ingreso ordenado y seguro".
"Agradecemos su comprensión y colaboración", agregaron las autoridades de la terminal aéra.