 Jesler Palacios: Kenzy fue clave en su localización Atitlán
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Caso Jesler Palacios: Kenzy fue clave en su localización en el lago de Atitlán

Después de siete días de búsquedas intensas, Kenzy fue fundamental para ubicar a Jesler Palacios, quien falleció trágicamente en Atitlán.

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Kenzy, al centro, fue clave para detectar el cuerpo de Jesler Palacios., Bomberos Voluntarios.
Kenzy, al centro, fue clave para detectar el cuerpo de Jesler Palacios. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

Los días y horas de incertidumbre llegaron a su final en la búsqueda y recuperación del cuerpo de Jesler Palacios, gracias al papel fundamental de Kenzy, un perro que forma parte del cuerpo de salvamento de los rescatistas en el país. El can fue fundamental para encontrar al joven originario de Huehuetenango, quien murió ahogado en el lago de Atitlán, tras aparentemente lanzarse de un vehículo acuático el pasado sábado 4 de abril.

Videos que circulan en las redes sociales mostraron el momento exacto en el que Kenzy localizó el cuerpo de Jesler Palacios. En ese momento, el ejemplar se mantuvo firme, viendo hacia abajo y ladrando con insistencia para señalar el sector en el que se encontraba el cuerpo de Palacios.

Hombres rana de Bomberos Voluntarios y otras instituciones de socorro se involucraron directamente en las tareas de rescate, incluyendo a la unidad canina con la presencia de Kenzy. El perro entrenado fue vital para el hallazgo, tomando en cuenta que en días anteriores se había incluido el uso de drones y otras formas de tecnología, sin resultados.

El trabajo de los cuerpos de rescate, incluyendo a Kenzy, fue agradecido por los familiares y amigos de Jesler Palacios, quienes enfrentan el duelo por su pérdida. Tras culminar los esfuerzos de búsqueda, familiares agradecieron a todos los involucrados en la labor, tomando en cuenta a los voluntarios, como lancheros y vecinos que intervinieron en el caso.

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Tristeza profunda tras la labor de Kenzy

Después de que el perro de rescate cumpliera con su labor, familiares confirmaron el deceso de Jesler Palacios e iniciaron los preparativos para continuar con los servicios funerarios en memoria del joven. Sin embargo, la noticia que llenó de luto a la familia se confirmó desde el pasado sábado, 4 de abril de 2026, cuando se notificó la desaparición del joven.

Mientras tanto, medios locales destacaron el trabajo de Kenzy y su encargado, quienes llegaron al Lago de Atitlán para apoyar las labores, permitiendo cerrar con esta parte del duelo de los familiares.

Durante este sábado, 11 de abril de 2026, familiares iniciaron el proceso de transporte del cuerpo de Jesler Palacios, para darle cristiana sepultura.

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El trabajo de Kenzy y su encargado fueron vitales para encontrar el cuerpo de Jesler Palacios. - Bomberos Voluntarios.

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