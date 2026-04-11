Jesler Palacios con multitudinario homenaje en Huehuetenango

"Jehová me dio 28 años la vida de mi hijo, y me la quitó, pero bendito sea el nombre de Jehová", expresó el padre de Jesler Palacios, Alirio Palacios, en medio de una multitud que llegó a acompañar el funeral que se realiza en el municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. El progenitor agradeció a los vecinos su apoyo y agradeció a Dios que el cuerpo haya sido recuperado.
Yo creo que este no será un velorio, será una fiesta, porque mi hijo está en el cielo", exclamó Alirio Palacios.
En medio del llanto y el dolor por la partida del joven, los dolientes iniciaron el funeral elevando oraciones para pedir para que Dios diera fortaleza a los familiares. Además, entonaron cantos cristianos para acompañar el resto de homenajes.
El cuerpo de Jesler Palacios fue encontrado el pasado viernes por la tarde, luego de un arduo trabajo de hombres rana, buzos y unidades caninas de los cuerpos de rescate en las aguas del Lago de Atitlán. Según las versiones preliminares, el joven utilizaba un vehículo acuático llamado jet car cuando por causas que se desconocen desapareció en las aguas del lago.
Después del hallazgo, el cuerpo de Jesler Palacios fue llevado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) del departamento de Sololá para los trabajos de investigación preliminares. Posteriormente se inició el viaje de retorno a Santa Cruz Barillas, donde será inhumado.
Homenajes a Jesler Palacios en Huehuetenango
Autoridades ediles de San Pedro Soloma, Huehuetenango, brindaron un homenaje a Jesler Palacios en el camino de retorno a su hogar. En ese municipio, amigos y familiares cargaron el ataúd y le lanzaron flores como parte de un ritual que se acostumbra realizar en ese lugar.
Alirio Palacios agradeció a Dios y a los vecinos de Sololá, asegurando que estando en ese departamento nunca les faltó comida, porque las señoras del lugar se acercaban para compartir alimentos con ellos.
Acerquémonos más a Dios, creo ya no es tiempo de estar en el mundo; acerquémonos a Dios, pidámosle que llene nuestros corazones, que nos guarde y nos siga bendiciendo", finalizó Alirio Palacios.
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