Localizan arsenal durante operativo en Las Tapias, zona 18

Investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron el hallazgo de un arsenal en una vivienda de la colonia Las Tapias, zona 18 capitalina, durante la mañana de este domingo 12 de abril de 2026.
Las autoridades describieron que, preliminarmente contabilizan el hallazgo de un lanzagranadas, fusiles de diversa índole, pistolas, una pistola mini uzi y un revólver. Asimismo, reportaron el hallazgo de varias municiones.
Dentro de los objetos encontrados también figuran cinco fusiles de asalto, una subametralladora, cuatro pistolas, un revólver y gran cantidad de municiones. Los uniformados encontraron granadas de 40 milímetros y chalecos antibalas.
Asimismo, la PNC reportó que en el sector redujeron al orden a un hombre que podría ser parte de una pandilla o un grupo del crimen organizado.
En imágenes, la PNC mostró una gran cantidad de municiones de diferentes calibres. Por el momento se desconocen los orígenes de las armas, mientras las acciones policiales continúan desarrollándose dentro del inmueble.
Operativo en Las Tapias desde muy temprano
Las fuerzas de seguridad anunciaron el operativo desde muy temprano, cuando agentes e investigadores ingresaron a una casa blanca con una puerta de metal negra.
Para contabilizar los ilícitos, los agentes movilizaron una cama y colocaron las armas y municiones del arsenal en una sábana, mientras las acciones continúan para encontrar más objetos ilícitos.
Autoridades de la DIPANDA afirmaron que continuarán desarrollando este tipo de intervenciones y continuarán con la captura de miembros de grupos criminales de las pandillas como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, porque su trabajo ha permitido una reducción de hasta el 35% de incidencia criminal en todo el territorio nacional.