 Zacapa: Realizan 30 allanamientos por desaparición de mujer
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Zacapa: Realizan 30 allanamientos por desaparición de mujer

Agentes de la PNC y fiscales del MP desarrollan un amplio operativo en el departamento de Zacapa, por la desaparición de una mujer.

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Los agentes fiscales llegaron a varias viviendas de Zacapa, para dar con el paradero de la desaparecida., Ministerio Público.
Los agentes fiscales llegaron a varias viviendas de Zacapa, para dar con el paradero de la desaparecida. / FOTO: Ministerio Público.

El Ministerio Público (MP) informó que desarrolla al menos 30 allanamientos en el departamento de Zacapa, en seguimiento a un proceso de investigación por la desaparición de una mujer. Las diligencias se ejecutan por medio de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio y con apoyo de personal de la sede central.

El MP indicó que las acciones se hacen en coordinación con el Fiscal Regional Metropolitano y con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC). En los procedimientos se realizan diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias, destacó la fiscalía.

El MP explicó que los 30 inmuebles donde se realizan las acciones se ubican en distintos municipios de Zacapa, entre ellos están: Huite, Río Hondo y Usumatlan.

"Estas diligencias se realizan en seguimiento a una investigación en curso por la desaparición de Claudia Pamela Rivas, ocurrida el pasado 26 de noviembre de 2025 en Huité, Zacapa", precisaron las autoridades.

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Allanamientos en la capital

Asimismo, el MP informó que ejecuta varios allanamientos en la zona 7 capitalina, en seguimiento a un caso de presuntos delitos contra menores. La fiscalía realiza las investigaciones con el apoyo de la PNC, con el objetivo de "recabar indicios que fortalezcan el caso en curso", afirmaron.

Las acciones de la zona 7 capitalina se ejecutan por medio de la Unidad contra la Explotación Sexual Infantil, en Línea de la Fiscalía contra la Trata de Personas y en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana, precisó el MP.

Las diligencias de allanamiento en la capital tienen el objetivo de realizar una inspección, registro, secuestro de evidencias, aseguró el MP.

En el caso de Zacapa, el personal del MP y de la PNC se concentró en el estadio local desde muy temprano, previo a salir hacia los distintos municipios en donde se desarrollan las diligencias en varias viviendas.

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El MP y la PNC movilizaron una buena cantidad de efectivos en Zacapa, por la desaparición de Claudia Rivas - Ministerio Público.

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