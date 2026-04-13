Accidente en ruta interamericana: Camión volcado

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en horas de la mañana de este lunes, 13 de abril, en el kilómetro 125 de ruta Interamericana. Un vehículo de transporte de carga volcó y se reporta derrame de combustible en la carretera.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que fueron alertados con respecto a un percance vial que había ocurrido en el sector, en el que el conductor de un camión tipo cisterna perdió el control del volante y se generó el incidente. Las causas no han sido establecidas.
"Elementos de la 98ª compañía, de la aldea Los Encuentros, departamento de Sololá, acudieron con camiones contra incendios y de abastecimiento al referido sector, donde constataron que el vehículo que viajaba cargado con combustible había volcado", detalló Víctor Gómez, vocero de la institución.
Añadió que se verificó que hay derrame del producto en la cinta asfáltica, por lo que los técnicos en urgencias médicas procedieron a la aplicación de espuma química al transporte. Asimismo, permanecen en el área en calidad de prevención.
Paso cerrado
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) dio a conocer que el paso se encuentra cerrado momentáneamente por el derrame de combustible que se dio en el kilómetro 125 de la ruta Interamericana.
Asimismo, detalló que el personal de la institución se encuentra en el lugar para darle seguimiento a esta emergencia, mientras se continúan las labores de limpieza y evaluación para restablecer completamente la circulación en este tramo carretero.
Debido a la peligrosidad del material derramado, las autoridades hicieron un llamado a los conductores para tener precaución y atender las indicaciones del personal de socorro y de tránsito, quienes trabajan para evitar mayores riesgos y posibles incidentes derivados de la presencia de combustible en la vía.
Múltiple colisión en Quetzaltenango
Provial dio a conocer que se registró una múltiple colisión sobre el kilómetro 211 de la ruta CA-2 Occidente, en jurisdicción de Colomba Costa Cuca, departamento de Quetzaltenango.
Las brigadas de la institución mantienen presencia en el sector para la regulación vehicular. Por ahora, se alterna el paso de vehículos en ambos sentidos.