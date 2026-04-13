 Gobierno insta a cortes a resolver amparos sobre USAC
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Gobierno insta a cortes a resolver amparos sobre elección de rector en la Usac

El presidente Bernardo Arévalo reconoció el papel de los estudiantes en la defensa de la democracia.

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Reabren portones en USAC, Omar Solís
Reabren portones en USAC / FOTO: Omar Solís

El presidente de la república, Bernardo Arévalo, se refirió este lunes 13 de abril a la situación en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), donde continúan las protestas y acciones legales contra la reelección de Walter Mazariegos como rector. Además, expresó su solidaridad con la comunidad sancarlista y reconoció el papel de los estudiantes en la defensa de la democracia.

"Quiero reiterar un mensaje puntual: es muy importante que la renovación del sistema de justicia responda a los recursos y amparos que se han presentado sobre las elecciones en la Usac. Es, sin duda, uno de los temas pendientes más urgentes que el sistema jurídico", dijo durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura.

El mandatario agregó que, eventualmente, la nueva Corte de Constitucionalidad (CC), que tomará posesión mañana, tendrá que observar con criterio y celeridad los asuntos relacionados con la única entidad de estudios superiores pública de Guatemala porque, según sus palabras, la comunidad sancarlista requiere respuestas prontas que entreguen certeza y resguarden el legado de lo público.

"A la comunidad sancarlista, como lo he manifestado desde la semana pasada, solidaridad, empatía y preocupación. La defensa de la democracia es una lucha constante, es su lucha y nuestra lucha. Reconozco el papel valiente que los jóvenes están teniendo en estos momentos clave de nuestro país", mencionó.

Arévalo también señaló que el Gobierno debe actuar en estos momentos con responsabilidad. "Nos corresponde vigilar que la autonomía universitaria no sea utilizada como excusa para permitir acciones de violencia y coacción contra los estudiantes y cualquier persona. Continuaremos desplegando la presencia que evite actos de esta naturaleza dentro o fuera del campus universitario", expresó.

Al mismo tiempo, hizo un llamado a que sean las cortes quienes resuelvan la larga serie de denuncias, como la describió, que se ha presentado en los distintos puntos y etapas del proceso de elecciones en la Usac para que, por la vía de sus decisiones, se pueda establecer claramente lo sucedido y derivar, en su caso, las correcciones correspondientes.

La UE cuestiona la legitimidad de la elección en la Usac

La Misión de Acompañamiento de la Unión Europea (UE) en Guatemala denunció el pasado viernes que la elección del rector de la Universidad de San Carlos se realizó bajo graves cuestionamientos de legitimidad y episodios de violencia.

La delegación internacional, que siguió de cerca la jornada electoral, lamentó que se confirmaran sus advertencias sobre intentos de manipular el proceso de elección del rector para el periodo 2026-2030.

"De manera particular, la Misión resalta la exclusión de 17 de los 34 cuerpos electorales que legalmente debían participar en este proceso. Su exclusión se dio en base a argumentos legales débiles y sin que hubiese posibilidad o tiempo para subsanar los supuestos errores", denunció en un comunicado la Misión.

La delegación recordó que la estatal Universidad de San Carlos es clave para la institucionalidad del país, pues tiene incidencia en la designación de altas autoridades de más de 70 entes estatales y maneja una parte significativa del presupuesto nacional.

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