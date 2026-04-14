 Accidente de motorista por circular entre carriles en zona 21
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Video capta brutal accidente de motorista que circulaba entre carriles en zona 21

Impactante video evidencia accidente de motorista que circulaba entre carriles.

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Motorista sufre aparatosa caída tras circular a alta velocidad entre carriles en zona 21., Captura de pantalla video de X.
Motorista sufre aparatosa caída tras circular a alta velocidad entre carriles en zona 21. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que circula ampliamente en redes sociales muestra el momento exacto en que un motorista protagoniza un fuerte accidente al desplazarse a excesiva velocidad entre carriles en un sector de la zona 21 capitalina.

En el clip se observa que el tránsito se encontraba completamente detenido, situación que llevó al conductor a aprovechar el espacio entre vehículos para avanzar. Esta práctica, común entre motociclistas en medio del congestionamiento, terminó en un incidente aparatoso debido a una combinación de imprudencia y falta de atención.

Mientras avanzaba entre los automóviles, el motorista no se percató de que, varios metros adelante, otro conductor se desplazaba lentamente en el mismo espacio, cercano al carril derecho. La diferencia de velocidad y la distracción provocaron que el impacto fuera inevitable.

Tras la colisión, el motorista que circulaba a mayor velocidad salió expulsado por los aires y cayó violentamente sobre la cinta asfáltica, quedando tendido por algunos segundos. El otro conductor, visiblemente sorprendido, le reclamó: "¿Qué onda, y eso que ni te me metí?", a lo que el accidentado respondió: "Sí, yo sé", mientras intentaba ponerse de pie.

Motociclistas entre carriles

Es común observar en medio del congestionamiento vehicular a motociclistas que utilizan el espacio entre carriles como una alternativa para avanzar más rápido. Sin embargo, de acuerdo con autoridades de tránsito, esta práctica no está permitida y resulta contraproducente por diversos factores.

El principal problema radica en que circular entre carriles no solo pone en riesgo al propio motorista, sino que también afecta a los demás conductores. Cuando se forman filas de motocicletas en medio de los vehículos, los automovilistas ven prácticamente imposible cambiarse de carril, lo que incrementa el desorden vial.

A ello se suma el peligro de desplazarse a altas velocidades en espacios reducidos. La cercanía entre vehículos limita el margen de maniobra y eleva considerablemente el riesgo de colisiones. Según advierten las autoridades, este tipo de imprudencias aumenta la probabilidad de accidentes, tal como quedó evidenciado en el video que circula en redes sociales.

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