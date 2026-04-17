 Organizaciones exigen candidatos "honorables" a la Fiscalía
Nacionales

Banderas negras y consignas: Pueblos indígenas exigen candidatos "honorables" para el MP

Tras una caminata, representantes de los pueblos indígenas instalaron un plantón frente a la Corte Suprema para exigir a la comisión de postulación del MP transparencia en el proceso de elección y excluir a la fiscal general, Consuelo Porras.

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Banderas y letreros colocadas frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia durante manifestación de autoridades indígenas., Omar Solís/Emisoras Unidas
Banderas y letreros colocadas frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia durante manifestación de autoridades indígenas. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Los representantes de pueblos indígenas llevaron a cabo este viernes, 17 de abril, una caminata que recorrió el Parque Central y el Congreso de la República para posteriormente dirigirse a las afueras de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde mantienen un plantón para exigir a la comisión de postulación un proceso transparente para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP).

Los integrantes de los pueblos Ixil, Xinka, K'iche' y Kaqchikel, entre otros, se concentraron en horas de la mañana para hacer esta expresión pública en la capital, mientras la Comisión de Postulación agota el último día de revisión de expedientes para integrar la nómina de seis aspirantes que será trasladada al presidente Bernardo Arévalo sean incluidos profesionales íntegros.

Durante la concentración, los manifestantes exigieron a la postuladora excluir a la actual fiscal general, Consuelo Porras, del proceso de selección, luego de que obtuviera una puntuación de 92.33 al ser evaluado su expediente, convirtiéndose en la aspirante con mayor calificación hasta ahora en el proceso de selección.

Según indicaron los manifestantes, su permanencia en el cargo representa un obstáculo en la lucha contra la impunidad en el país, por lo que piden que en la nómina final de aspirantes.

Banderas negras y llamados a "romper la impunidad"

Como parte de la protesta, autoridades ancestrales instalaron banderas negras frente a la CSJ, así como letreros con mensajes como: "La impunidad enluta a Guatemala. Llegó el momento de romper con ella".

Líderes de organizaciones indígenas también colocaron carpas en los alrededores del edificio judicial, desde donde dan seguimiento en tiempo real a la reunión de la Comisión de Postulación. En ese espacio, habilitado con sillas, los asistentes observan la transmisión en vivo de la sesión que se desarrolla en la sala de vistas de la CSJ.

El proceso de elección de fiscal general está en su fase final. Después de concluir con la evaluación y ponderación de expedientes de aspirantes con base en la tabla de gradación, corresponderá a la postuladora definir quiénes serán los seis integrantes de la nómina final.

De este listado, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, deberá elegir al próximo jefe del Ministerio Público antes del 17 de mayo, fecha límite establecida para el relevo institucional.

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