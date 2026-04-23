 Video de ataque armado contra vehículo en la Aguilar Batres
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Difunden video de ataque armado contra vehículo en la Aguilar Batres

Sale a luz video de motoladrones disparando contra vehículo en la Aguilar Batres.

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Video revela ataque armado en la Aguilar Batres., Captura de pantalla video de X.
Video revela ataque armado en la Aguilar Batres. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que dos presuntos motoladrones disparan contra un vehículo que se desplazaba por el carril auxiliar de la calzada Raúl Aguilar Batres y 28 calle, en la zona 12 de la ciudad de Guatemala.

Las imágenes, captadas por otro conductor que transitaba por el área, evidencian a dos sujetos a bordo de una motocicleta. En la grabación se observa cómo el acompañante saca un arma de fuego y, aparentemente, abre fuego en dirección a un vehículo de color negro que circulaba en pleno tránsito.

El video también muestra la posterior huida de los atacantes entre el flujo vehicular. Segundos después, se observa a otros cuatro individuos distribuidos en dos motocicletas que siguen la misma dirección, aunque hasta el momento no se ha establecido si se trataba de cómplices o de otros usuarios de la vía.

Atienden a tripulantes de vehículo atacado 

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hecho ocurrió la tarde del miércoles 22 de abril, cuando se registró un ataque armado contra los ocupantes de un vehículo deportivo en ese mismo sector.

Los Bomberos Municipales informaron que desconocidos dispararon contra el automotor, provocando daños en la estructura y en los vidrios. Al llegar al lugar, los paramédicos evaluaron a los ocupantes, quienes resultaron ilesos, aunque presentaban crisis nerviosa debido al ataque. Una de las pasajeras sufrió además heridas leves provocadas por fragmentos de vidrio.

La Policía Municipal de Tránsito informó que fue necesario implementar desvíos vehiculares en el ingreso al carril auxiliar del Anillo Periférico hacia la calzada Aguilar Batres, zona 11, debido a las diligencias realizadas por la Policía Nacional Civil.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado capturas relacionadas con este caso, mientras continúan las investigaciones para establecer la identidad de los responsables.

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