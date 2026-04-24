Amatitlán: Ataque armado deja un muerto

Un ataque armado se registró en horas de la mañana de este viernes, 24 de abril, en el ingreso al Callejón El Chajil, en la aldea Laguna Seca, en el municipio de Amatitlán, Guatemala, dejando como saldo una persona fallecida y otra herida.
De acuerdo con información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, las unidades de emergencia se movilizaron al lugar tras ser notificados con respecto a una balacera que había ocurrido en el sector.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron a dos personas lesionadas tras haber sido alcanzadas por los proyectiles de arma de fuego.Al evaluarlas, confirmaron que una de ellas ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a notificar a las autoridades correspondientes para el procesamiento de la escena.
Cecilio Chacaj, portavoz del cuerpo de socorro, dio a conocer que la víctima mortal fue identificada como Santos Fidel Revolorio Blanco, de 18 años de edad.
Mientras tanto, la segunda persona afectada fue estabilizada en el lugar y posteriormente trasladada a la emergencia del Hospital Nacional de Amatitlán debido a las heridas provocadas por arma de fuego. Se trata de Santos Fidel Revolorio Guzmán, de 38 años.
Las autoridades fueron alertadas para realizar las diligencias de investigación y determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque armado. La Policía Nacional Civil se encuentra en el lugar e implementó un cierre para resguardar las posibles evidencias.
Muertes por heridas de arma de fuego subieron un 3.8% en 2025
Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, de acuerdo con las estadísticas oficiales divulgadas recientemente.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) detalló en su portal oficial que el año pasado se registraron 3.020 muertes por heridas de arma de fuego en el territorio guatemalteco.
Esa cantidad fue superior en 110 casos al total de 2.910 crímenes a tiros que se perpetraron en el país centroamericano durante 2024.
De los 22 departamentos en los que se divide geográficamente el país, el de Guatemala, que incluye la capital, fue el que registró más muertes violentas con armas de fuego con un total de 1.446 en 2025, frente a las 1.273 reportadas el año anterior.
Por el contrario, las muertes por heridas de arma blanca se redujeron en 2025 casi un 19 % en comparación con 2024. El Inacif contabilizó el año pasado 264 asesinatos con este tipo de arma, lo que supone 50 casos menos que los 314 registrados en el ejercicio previo.