 Automovilista herido tras ataque armado en calzada Roosevelt
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VIDEO | Automovilista resulta herido tras ataque armado en la calzada Roosevelt

Ataque armado en la calzada Roosevelt genera fuerte movilización de socorristas.

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Atacan a conductor en calzada Roosevelt. , Bomberos Municipales.
Atacan a conductor en calzada Roosevelt. / FOTO: Bomberos Municipales.

Un hombre de aproximadamente 30 años resultó herido de bala este sábado, luego de ser atacado mientras conducía su vehículo en la calzada Roosevelt y 10ª avenida de la zona 7 capitalina.

De acuerdo con información preliminar, la víctima fue interceptada por sujetos desconocidos que, aparentemente, le dispararon en repetidas ocasiones cuando se desplazaba en su automóvil. Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar.

El hecho generó múltiples llamadas de alerta al número de emergencias 123, en las que se reportaron detonaciones en el sector, según informaron Bomberos Municipales.

Conductor fue trasladado al Hospital Roosevelt 

Paramédicos localizaron al conductor dentro del vehículo y le brindaron soporte vital avanzado para estabilizarlo en el lugar, antes de su traslado de emergencia al Hospital Roosevelt.

El paciente ingresó en estado delicado al centro asistencial, donde permanece bajo atención médica.

Las autoridades no han confirmado el móvil del ataque ni la identidad de los agresores. Tampoco se ha establecido si el hecho estuvo relacionado con un intento de asalto por parte de motociclistas, versión que circula de manera preliminar.

El área fue acordonada mientras investigadores realizaban las diligencias para recabar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

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