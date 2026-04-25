Capturan a retornados tras su llegada al país

Investigadores de la Policía Nacional Civil capturaron a tres hombres retornados de Estados Unidos al momento de su arribo al país, quienes eran requeridos por la justicia por diversos delitos.
Los detenidos fueron identificados como Mynor "N", de 24 años, señalado por asesinato en grado de tentativa y requerido por un juzgado de Chiquimula; Amílcar "N", de 52 años, buscado por un juzgado de Guatemala por asociación ilícita, conspiración, asesinato y portación ilegal de armas de fuego; y Elisario "N", de 49 años, solicitado por un juzgado de Quetzaltenango por violencia contra la mujer en su manifestación psicológica.
Las capturas se realizaron en las oficinas del Instituto Guatemalteco de Migración ubicadas en la Fuerza Aérea Guatemalteca, donde los retornados fueron interceptados por las autoridades al momento de su ingreso.
Las autoridades indicaron que los detenidos fueron puestos a disposición de los juzgados correspondientes para continuar con el proceso legal.
Atención a guatemaltecos retornados
Según el IGM, la atención a personas retornadas se realiza en coordinación con distintas instituciones del Estado, lo que permite, además de brindar asistencia como atención médica, alimentación y apoyo psicosocial, verificar si existen órdenes de captura vigentes en su contra.
En ese sentido, estas acciones forman parte de los controles implementados en los Centros de Recepción de Retornados, donde hasta el 19 de abril se ha atendido a 19 mil 82 personas que han ingresado al país en vuelos y autobuses.