 PNC frustra fuga de recluso venezolano en cárcel de Jalapa
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Recluso intenta escapar de cárcel de Jalapa y termina con graves lesiones

Caída desde el techo frustra intento de fuga en cárcel de Jalapa.

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Reo venezolano trató de escapar de la cárcel., PNC
Reo venezolano trató de escapar de la cárcel. / FOTO: PNC

La Policía Nacional Civil (PNC) evitó la fuga de un privado de libertad del Centro Preventivo para Hombres de Jalapa, luego de una rápida intervención de agentes de la comisaría 22.

El interno fue identificado como Deyner Fernando Vallenilla Escalona, de 28 años, de nacionalidad venezolana, quien habría intentado evadir la seguridad del recinto penitenciario en horas recientes.

De acuerdo con el reporte policial, el recluso logró subir al techo de una de las instalaciones con la aparente intención de escapar, sin embargo, perdió el equilibrio y cayó al suelo, sufriendo lesiones en ambas piernas que impidieron que continuara con la fuga.

Reo fue trasladado a un centro asistencial 

Tras la caída, agentes de la PNC aseguraron el área y lograron su recaptura inmediata. Posteriormente, el privado de libertad fue trasladado bajo custodia a un centro asistencial, donde permanece internado para recibir atención médica.

Las autoridades indicaron que, una vez sea dado de alta, será retornado al centro preventivo para continuar cumpliendo su condena.

Vallenilla Escalona guarda prisión por el delito de portación ilegal de arma hechiza o de fabricación artesanal, tras haber sido capturado el pasado 3 de abril en el barrio La Esperanza, en Jalapa.

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