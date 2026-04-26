 Balean a hombre al intentar robarle la moto en Villa Nueva
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Balean a hombre al intentar robarle la motocicleta en Villa Nueva

Lo interceptan y lo balean por su motocicleta en Bárcena, Villa Nueva.

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Hombre resulta herido de bala tras intento de robo de motocicleta en Villa Nueva, PMT de Villa Nueva.
Hombre resulta herido de bala tras intento de robo de motocicleta en Villa Nueva / FOTO: PMT de Villa Nueva.

Un hombre resultó gravemente herido luego de un ataque armado registrado en la cuesta de El Zope, en Bárcena, Villa Nueva, tras un presunto intento de robo de su motocicleta.

De acuerdo con lo informado por Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, la víctima fue atacada a balazos por individuos que intentaron despojarlo de su vehículo. El hecho dejó al hombre con múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Tras el incidente, los Bomberos Voluntarios de la 25 compañía acudieron al lugar con dos unidades tipo ambulancia, donde brindaron atención prehospitalaria al afectado. Según el reporte, los socorristas lograron estabilizarlo en el sitio antes de trasladarlo a un centro asistencial cercano para recibir atención médica especializada.

El ataque generó alarma entre vecinos y conductores que transitaban por el sector, una zona que conecta distintos puntos de Bárcena y que registra alta circulación vehicular.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas capturadas en relación con este hecho violento, mientras se desarrollan las investigaciones para dar con los responsables del ataque armado.

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