 Patricia Gámez se pronuncia tras fallo de la CC
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Patricia Gámez se pronuncia tras fallo de la CC en proceso para elección de Fiscal General

La secretaria de la comisión de postulación para Fiscal General reacciona a la decisión de la CC.

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Patricia Gámez, presidenta de la junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG)., Omar Solís/Emisoras Unidas
Patricia Gámez, presidenta de la junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La secretaria de la comisión de postulación para Fiscal General, Patricia Gámez, se pronunció luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) rechazara un recurso de aclaración que buscaba frenar etapas clave del proceso de selección del próximo jefe del Ministerio Público (MP).

El recurso pretendía suspender la recalificación de expedientes realizada por la comisión y, posteriormente, detener la elaboración de la nómina final de seis aspirantes al cargo de Fiscal General para el período 2026-2030. La acción había sido planteada por el abogado Raúl Falla, quien cuestionó el desarrollo del proceso.

No obstante, la Corte resolvió no dar lugar a la solicitud, al considerar que la Comisión de Postulación actuó conforme a lo ordenado en el amparo provisional emitido el 23 de abril, por lo que validó las actuaciones realizadas, incluida la integración de la nómina final.

Tras conocerse la resolución, Gámez se pronunció de forma breve en su cuenta de la red social X, antes Twitter, donde compartió el fallo y señaló:

La comisión de postulación para la elección de fiscal general ha entregado en tiempo el listado respectivo".

CC valida lo actuado por la postuladora  

Con esta resolución, la CC valida lo actuado por los comisionados, quienes no solo revisaron los expedientes de los aspirantes, sino que también integraron la nómina final de seis candidatos que continuará en el proceso de elección.

La lista de candidatos está conformada por Julio César Rivera Clavería, Néctor Guilebaldo de León Ramírez, Beyla Adaly Estrada Barrientos, Gabriel Estuardo García Luna, Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio.

Postuladora elige nueva nómina de aspirantes a Fiscal General 2026-2030

La Comisión de Postulación concluyó con la elaboración de la nómina provisional de aspirantes a Fiscal General tras la resolución de la Corte de Constitucionalidad.

El proceso para la designación del próximo Fiscal General continúa ahora con la etapa final de selección por parte del Organismo Ejecutivo, en medio de resoluciones judiciales que han marcado el desarrollo del proceso.

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