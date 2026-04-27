Juez ordena atención médica para niño en Alta Verapaz

Un niño de tres años fue trasladado a un centro hospitalario en Alta Verapaz por disposición de un juez, luego de detectarse que presentaba diversas afecciones de salud, entre ellas macrocefalia, desnutrición y otros padecimientos que requerían atención médica especializada.
La intervención fue ejecutada por la Subprocuraduría de la Niñez y la Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN), entidad que actuó tras conocer la situación del menor y evaluar los riesgos para su bienestar.
Según se informó, en un inicio los progenitores se negaban a permitir que el niño recibiera atención médica. Sin embargo, los delegados de la institución iniciaron un proceso de diálogo y concientización, a través del cual se logró el consentimiento para que el menor fuera trasladado a un centro asistencial, donde actualmente recibe seguimiento médico.
La macrocefalia es una condición en la que la cabeza de un niño presenta un tamaño mayor al promedio para su edad y sexo, generalmente debido a un crecimiento anormal del cerebro o a la acumulación de líquido en el cráneo.
Puede estar asociada a distintas causas, desde factores genéticos hasta enfermedades neurológicas, y su gravedad varía según el caso. Por ello, es fundamental que sea evaluada por especialistas, quienes determinarán el tratamiento o seguimiento adecuado para prevenir posibles complicaciones en el desarrollo del menor.
Las autoridades han reiterado la importancia de garantizar el acceso a la salud de la niñez. En tanto, en casos donde se vulneran estos derechos se da el seguimiento correspondiente para intervenir conforme a la ley para proteger la integridad de los menores.