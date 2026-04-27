 Juez ordena atención médica para niño en Alta Verapaz
Nacionales

Orden judicial permite atención médica a niño en Alta Verapaz

En seguimiento de una disposición judicial, la PGN logró la atención médica para el menor de 3 años tras la resistencia de sus padres.

Compartir:
El menor permanecía en condiciones de vulnerabilidad en Alta Verapaz., PGN
El menor permanecía en condiciones de vulnerabilidad en Alta Verapaz. / FOTO: PGN

Un niño de tres años fue trasladado a un centro hospitalario en Alta Verapaz por disposición de un juez, luego de detectarse que presentaba diversas afecciones de salud, entre ellas macrocefalia, desnutrición y otros padecimientos que requerían atención médica especializada.

La intervención fue ejecutada por la Subprocuraduría de la Niñez y la Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN), entidad que actuó tras conocer la situación del menor y evaluar los riesgos para su bienestar.

Según se informó, en un inicio los progenitores se negaban a permitir que el niño recibiera atención médica. Sin embargo, los delegados de la institución iniciaron un proceso de diálogo y concientización, a través del cual se logró el consentimiento para que el menor fuera trasladado a un centro asistencial, donde actualmente recibe seguimiento médico.

La macrocefalia es una condición en la que la cabeza de un niño presenta un tamaño mayor al promedio para su edad y sexo, generalmente debido a un crecimiento anormal del cerebro o a la acumulación de líquido en el cráneo.

Puede estar asociada a distintas causas, desde factores genéticos hasta enfermedades neurológicas, y su gravedad varía según el caso. Por ello, es fundamental que sea evaluada por especialistas, quienes determinarán el tratamiento o seguimiento adecuado para prevenir posibles complicaciones en el desarrollo del menor.

Las autoridades han reiterado la importancia de garantizar el acceso a la salud de la niñez. En tanto, en casos donde se vulneran estos derechos se da el seguimiento correspondiente para intervenir conforme a la ley para proteger la integridad de los menores.

Foto embed
El menor residente en Alta Verapaz fue ingresado a un hospital. - PGN

En Portada

Piden investigación exhaustiva tras supuesta vulneración del portal del Mintrabt
Nacionales

Piden investigación "exhaustiva" tras supuesta vulneración del portal del Mintrab

07:40 AM, Abr 27
Capturan a dos presuntos sicarios tras ataque armado en Escuintlat
Nacionales

Capturan a dos presuntos sicarios tras ataque armado en Escuintla

07:01 AM, Abr 27
Difunden video de presuntos motosicarios que atacaron a hermanos en Amatitlánt
Nacionales

Difunden video de presuntos motosicarios que atacaron a hermanos en Amatitlán

08:06 AM, Abr 27
Criterios de desempate en la fase final del Clausura 2026t
Deportes

Criterios de desempate en la fase final del Clausura 2026

10:56 AM, Abr 27
Mbappé sufre una lesión muscular y es duda para el Clásicot
Deportes

Mbappé sufre una lesión muscular y es duda para el Clásico

08:58 AM, Abr 27

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasMundial 2026#liganacionalSemana SantaLiga NacionalFutbol GuatemaltecoFiscal GeneralReal Madridredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos