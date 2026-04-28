Volcán Santiaguito incrementa actividad; suspenden clases en áreas cercanas

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) le da seguimiento a la actividad del volcán Santiaguito, ubicado en el departamento de Quetaltenango, debido a que presenta explosiones con abundante ceniza y el descenso de flujos piroclásticos.
Según un boletín emitido por la institución, el coloso presenta explosiones débiles a moderadas acompañadas de desgasificación constante. La ceniza se han dispersado de tal forma que se ven afectadas las comunidades cercanas a la referida localidad y áreas de Retalhuleu, donde las partículas pueden permanecer suspendidas en el ambiente por varias horas.
Ante esta situación, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) emitió una serie de recomendaciones a la población, entre estas:
- Cubrir depósitos de agua y alimentos para evitar contaminación por la caída de ceniza.
- Utilizar mascarilla o cubrirse nariz y boca, especialmente personas con enfermedades respiratorias.
- Evitar permanecer en áreas cercanas a las faldas del volcán y causes donde descienden materiales volcánicos.
- Limpiar techos y superficies de forma segura para evitar acumulación de ceniza.
- Atender indicaciones de las autoridades locales y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
Suspensión de clases
El Ministerio de Educación (Mineduc) informó por medio de un comunicado sobre la suspensión de clases en la zona del Palajunoj, que comprende establecimientos ubicados en los municipios de El Palmar y San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango. Esta medida se dio en respuesta de la actividad del volcán Santiaguito.
"La Dirección Departamental de Educación de Quetzaltenango, por recomendación de la Conred, ha decidido suspender clases por el día de hoy, martes 28 de abril, en los establecimientos de todos los niveles y sectores afectados por la actividad volcánica para resguardar la salud e integridad física de estudiantes y docentes", detalló.
Asimismo, la cartera solicitó a los padres de familia estar atentos a las acciones que se tomarán para garantizar la continuidad del proceso educativo.
Monitorean actividad aérea
La Dirección General de Aeronáutica Civil informó que mantiene el monitoreo permanente por las condiciones volcánicas que podría incidir en la seguridad de las operaciones aéreas en el país, esto derivado a la actividad que presentado el volcán Santiaguito.