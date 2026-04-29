 Choque entre motorista y camión en ruta Cito-Zarco
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Cámara capta brutal choque entre motorista y camión en ruta Cito-Zarco

Imágenes evidencian imprudencia de motorista antes de violento choque frontal.

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Accidente en la ruta Cito-Zarco., Captura de pantalla video de X.
Accidente en la ruta Cito-Zarco. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Una cámara de seguridad registró un violento accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 225 de la ruta Cito-Zarco, en jurisdicción de Cantel, Quetzaltenango, donde un motorista invadió el carril contrario y colisionó de frente contra un camión de carga.

Las imágenes captadas muestran el momento exacto en que el conductor de la motocicleta circulaba a excesiva velocidad en contra de la vía. En cuestión de segundos, se aproxima un camión cuyo piloto, debido a la corta distancia y las condiciones del momento, ya no logra frenar, produciéndose un impacto frontal de gran magnitud.

La fuerza del choque fue tal que el motorista salió proyectado varios metros sobre la carretera, quedando tendido sobre la cinta asfáltica con lesiones graves. En el mismo instante, dos agentes de la Policía Nacional Civil que transitaban por el sector descendieron de su motocicleta y coordinaron de inmediato con cuerpos de socorro para brindar asistencia.

Socorristas llegaron rápidamente al lugar para estabilizar al herido, quien presentaba múltiples traumas, por lo que fue trasladado de emergencia a un centro asistencial. El video también evidencia que la motocicleta quedó prácticamente destruida, mientras que el camión sufrió daños en su parte frontal.

Autoridades han reiterado que este tramo de la ruta es considerado de alto riesgo, debido a sus curvas pronunciadas y al constante tránsito de transporte pesado, factores que incrementan la probabilidad de accidentes cuando no se respetan las normas de tránsito.

Recomendaciones para motoristas

Ante este nuevo incidente, autoridades de tránsito hacen un llamado urgente a los conductores de motocicleta en Guatemala a:

  • Respetar los carriles y no invadir la vía contraria.
  • Evitar el exceso de velocidad, especialmente en tramos peligrosos.
  • Utilizar siempre casco y equipo de protección.
  • Mantener una distancia prudente con otros vehículos.
  • Conducir de forma defensiva, anticipando riesgos en la carretera.

Según reportes oficiales, una gran parte de los accidentes de tránsito en el país involucra a motoristas, por lo que se insiste en la importancia de la prudencia y el respeto a las normas para reducir la alta tasa de siniestralidad vial.

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