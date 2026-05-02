Capturan a 4 pandilleros con armas ilegales en Santa Rosa

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) desarrollaron un operativo en la aldea Nueva Concepción, municipio de Cuilapa, departamento de Santa Rosa, con saldo de cuatro presuntos pandilleros capturados. Las fuerzas de seguridad indicaron que, según sus investigaciones, los aprehendidos son mareros terroristas de la Mara Salvatrucha.
Asimismo, relataron que los apresados fueron sorprendidos cuando tenían en su posesión armas de fuego sin la respectiva licencia de portación. La PNC explicó que uno de los señalados ya estuvo en prisión por varios delitos.
Según el relato policial, los cuatro presuntos pandilleros tenían un total de tres armas de fuego en su poder, de las cuales dos tenían reporte de robo. En imágenes, la PNC mostró que a los detenidos también se les encontraron varias municiones útiles y cargadores para las tres armas de fuego.
El lugar exacto en el que se desarrolló el operativo de captura fue el kilómetro 81.5 de la carretera hacia Santa Rosa, precisó la PNC. Asimismo, el ente de seguridad indicó que los apresados son "integrantes activos de la terrorista Mara Salvatrucha, de los cuales dos son originarios de Cuilapa, Santa Rosa, y el resto de la zona 19 capitalina".
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Ilícitos decomisados a los presuntos pandilleros
La PNC indicó que los detenidos se movilizaban a bordo de un vehículo tipo sedán con placas de circulación P-399KFH, color gris policromado. "Al ser interceptados, se les incautaron tres pistolas ilegales: una marca Glock, con reporte de haber sido robada el 15 de julio del año 2025", reportaron.
Además, les decomisaron una pistola marca Ranger, hurtada el 25 de noviembre del mismo año; y otra pistola marca Pietro Beretta. Les encontraron tres tolvas con sus municiones útiles y municiones para fusil.
En la base de datos de la PNC, uno de los apresados tiene cuatro antecedentes por los delitos de asesinato y ha estado detenido por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego, transporte ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal de arma de fuego artesanal o hechiza con número de registro alterado, borrado o no legalmente marcado por la DIGECAM.
La PNC añadió que, de acuerdo con las investigaciones, estos individuos forman parte de una estructura terrorista de la Mara Salvatrucha y se dedican, presuntamente, al cobro de extorsiones. "Las armas de fuego serán analizadas por el INACIF para determinar si han sido utilizadas en ataques armados", finalizó la PNC.