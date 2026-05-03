 Restringen al transporte pesado en Bárcenas por convite
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Restringen paso del transporte pesado en Bárcena por convite

Autoridades de tránsito de Villa Nueva trabajan en el sector de Bárcena, por el convite que inició actividades a las 5:00 horas.

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La PMT de Villa Nueva realiza desvíos en el sector de Bárcena, por el desarrollo del convite local., Archivo.
La PMT de Villa Nueva realiza desvíos en el sector de Bárcena, por el desarrollo del convite local. / FOTO: Archivo.

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT) anunció que el paso del transporte pesado quedó restringido en el área de Bárcena porque desde la madrugada se inició la tradicional actividad de convite local. Dalia Santos, vocera vial de esta localidad, informó que los agentes están trabajando en el sector para desviar a los usuarios de la vía.

Santos indicó que el convite se celebra en el casco urbano de la localidad, por lo que el paso está restringido en esa zona, en la ruta hacia Milpas Altas y en el kilómetro 21 de la ruta al Pacífico. La comunicadora agregó que ese transporte tampoco podrá ingresar por la ruta de San José Villa Nueva y en el sector de El Túnel.

Santos indicó que los agentes de la PMT trabajan alrededor de esta actividad con el fin de regular el tránsito vehicular y apoyar a los participantes. Asimismo, la comunicadora no descartó complicaciones viales, por lo que pidió a los conductores utilizar vías alternas.

Cabe destacar que el convite de la localidad se celebrará durante todo el día domingo y finalizará hasta el próximo lunes durante la madrugada, subrayaron las autoridades viales.

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Instalan señales temporales en la vía por convite

La PMT de Villa Nueva compartió imágenes en las que se ve como sus agentes viales trabajan en la instalación de señales viales temporales. En un video, describieron Cierres desde 12 avenida y 9 calle hasta 12 avenida y 6 calle.

Las autoridades viales agradecieron el apoyo de los conductores, con el fin de proteger la seguridad e integridad física de quienes participan en el tradicional convite de Bárcena, municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala.

Cabe destacar que en estas actividades siempre se reporta alta afluencia de personas, por las parejas disfrazadas que asisten a bailar y por los vecinos que se aglomeran para ver el espectáculo.

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