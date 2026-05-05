 Funcionarios penitenciarios son procesados por caso de construcciones no autorizadas en "Pavoncito"
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Funcionarios penitenciarios son procesados por caso de construcciones no autorizadas en "Pavoncito"

El caso se originó tras un allanamiento de 2024, en el que se localizaron construcciones de lujo dentro del centro carcelario.

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Construcciones ilegales destruidas por órdenes de autoridades del Sistema Penitenciario a finales de 2025 en la cárcel Pavoncito, ilustrativa: Gobierno de Guatemala
Construcciones ilegales destruidas por órdenes de autoridades del Sistema Penitenciario a finales de 2025 en la cárcel Pavoncito / FOTO: ilustrativa: Gobierno de Guatemala

El Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Guatemala resolvió ligar a proceso penal a cuatro funcionarios del Sistema Penitenciario en seguimiento del caso que surgió tras el hallazgo de construcciones de lujo no autorizadas en el centro de detención Pavoncito, ubicado en el municipio de Fraijanes, Guatemala.

De acuerdo con la información compartida por el Ministerio Público (MP), durante un allanamiento realizado en noviembre de 2024 en el Centro de Detención Preventiva para Hombres Reinstauración Constitucional "Pavoncito" se encontraron estas estructuras que fueron edificadas sin autorización y utilizadas por privados de libertad vinculados a la Mara Salvatrucha (MS-13).

El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía contra la Corrupción, abrió una investigación en seguimiento de este tema y presentó los medios de convicción correspondientes ante el referido órgano jurisdiccional.

Tras analizar los planteamientos hechos por el ente investigador y las demás partes del proceso, el juzgado resolvió dictar auto de procesamiento contra los funcionarios penitenciarios por la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes en forma continuada.

Los sindicados se desempeñaban como director, subdirector y alcaides de la referida prisión y, según la investigación, habrían omitido funciones de control y supervisión entre mayo y noviembre de 2024.

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