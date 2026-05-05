Comunicación USAC busca apoyo tras estafa a estudiantes

Durante la reunión convocada para el pasado 2 de mayo, las autoridades del Departamento de posgrados de la Escuela de Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) conocieron los casos y las evidencias de los estudiantes cuyos pagos no fueron acreditados por parte de una secretaria de la referida dependencia.
Héctor Salvatierra, vocal del Consejo Académico de Posgrados de la Escuela de Comunicación de la referida casa de estudios, explicó que los estudiantes afectados expusieron sus casos, que involucran a una secretaria, que había sido separada del cargo en 2026, luego de año y medio, tras repetidas llamadas de atención por mal desempeño.
"Para la administración de la Escuela de Comunicación este es un hecho lamentable, porque estudiantes de posgrados fueron sorprendidos en su buena fe",
expresó Salvatierra.
Agregó que la secretaria en mención se negó a entregar documentación a las autoridades del Departamento y publicó una serie de ataques en contra de la dependencia al informársele que su contrato no sería renovado para este 2026. El tema de la documentación sustraída quedó consignado en un acta emitida por las autoridades oportunamente.
Departamento busca ruta de apoyo
En total, se trata de 43 estudiantes afectados, que representan un tercio de la población estudiantil de dicho departamento, quienes entregaron el pago de sus mensualidades a la secretaría para que ella realizara la gestión.
Las autoridades del Departamento de Comunicación solicitaron el apoyo de áreas administrativas de USAC, como Dirección General Financiera, Auditoría General, Departamento de procesamiento de datos, Dirección de Asuntos Jurídicos, para establecer una solución para los afectados y la acción legal que corresponda contra la responsable.
"Nosotros confiamos en una acción pronta por parte del Ministerio Público para deducir responsabilidades. Estamos en la línea de aportar todo lo que corresponda de nuestra parte para que haya sanción y se restituya a los estudiantes",
agregó.
Salvatierra explicó que cuando empezaron a surgir versiones sobre las anomalías en los pagos se dirigió de manera personal a las aulas para indagar al respecto, pero en ese entonces nadie indicó que había sido víctima de la secretaria que alteró documentación oficial al recibir, por parte de los estudiantes, el dinero para realizar el trámite, el cual se debe efectuar por cada alumno en los medios oficiales, es decir, en los bancos del sistema.
Agregó que el Departamento se enfoca en brindar la formación académica de la población estudiantil, que aunque se trata de una unidad académica autofinanciable, la solvencia de los estudiantes se solicita únicamente para trámites de documentación.