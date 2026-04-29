 Estudiantes de USAC denuncian estafa por más de Q100 mil
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Estudiantes de posgrado de Comunicación de USAC denuncian estafa: "monto robado supera los Q100 mil"

Al menos 20 estudiantes pagaron sus mensualidades y no fueron acreditadas. Recibieron boletas de pago falsas.

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estudiantes-resistencia-usac-emisoras-unidas28.jpg / FOTO:

Al menos unos 20 estudiantes de posgrado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) presentaron una denuncia en el Ministerio Público por estafa al haber recibido boletas falsas que no acreditan el pago de sus mensualidades en la Maestría en Comunicación y Marketing Digitales.

El monto defraudado alcanzaría los Q100 por parte de la secretaria de posgrados, con pérdidas individuales de entre Q4 mil y Q6 mil. Uno de los estudiantes afectados, que prefirió no ser citado, confirmó a Emisoras Unidas que el pago de sus mensualidades de maestría no fue acreditado; sin embargo, hay otros estudiantes que habrían pagado el año completo sin que haya un registro oficial que lo confirme.

El hecho, con responsabilidades penales, también afecta a los jóvenes que están realizando sus trámites académicos y que necesitan una solvencia para avanzar en sus procesos. 

La denuncia ante el Ministerio Público fue presentada en contra de la secretaria que emitía las boletas en el momento de recibir el pago; sin embargo, serán las autoridades las que realicen las investigaciones correspondientes para determinar a los responsables. 

Departamento de Posgrados responde

El Departamento de Estudios de Posgrados de la referida escuela envió un oficio a los estudiantes afectados para que puedan darle seguimiento al caso reportado.  quienes hayan sido afectados por la situación anómala relacionada con pagos efectuados que no aparecen registrados.

En la misiva se establecen los pasos para que los estudiantes "afectados por la situación anómala relacionada con pagos efectuados que no aparecen registrados" realicen para tener una respuesta por parte de la institución. Los afectados deberían enviar al Consejo Directivo una breve descripción de su caso y adjuntar las evidencias correspondientes antes del 30 de abril.

Asimismo, los convoca a una reunión para el próximo 2 de mayo en la sede central de dicha casa de estudios. 

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