 Veteranos protestan en alrededores del Congreso
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Veteranos protestan en alrededores del Congreso

Los manifestantes solicitan la aprobación de normativas que les permitan recibir un beneficio económico.

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Veteranos militares mantienen una manifestación en las afueras del Congreso, zona 1 de la Ciudad de Guatemala, el martes 5 de mayo de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
Veteranos militares mantienen una manifestación en las afueras del Congreso, zona 1 de la Ciudad de Guatemala, el martes 5 de mayo de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Grupos de veteranos militares llevan a cabo este martes, 5 de mayo, una nueva jornada de manifestaciones en la Ciudad de Guatemala. La medida obedece a peticiones que hacen a las autoridades para aprobar normativas que les permitan acceder a beneficios económicos.

Los ciudadanos se reunieron en la plaza de la Constitución, zona 1, desde donde iniciaron una caminata con rumbo a la sede del Congreso de la República. En este punto, mantienen un plantón que ha generado que se interrumpa el paso vehicular.

Los manifestantes aseguraron que tienen pendiente de recibir algunos pagos de resarcimiento y están solicitando a los diputados que avancen en la discusión y aprobación de las iniciativas que les permitan acceder a ciertos pagos.

Señalaron que no han recibido el apoyo necesario en el Legislativo y que muestra de ello es que en las plenarias donde se ha intentado conocer el tema hay diputados que optan por retirarse para romper el cuórum, por lo que criticaron su actuar al considerar que no se enfocan en el beneficio del pueblo.

"Nosotros no desmayamos. No nos vamos a quitar. No vamos a quitar el dedo de la llaga hasta que esas iniciativas de ley, la 6570 para los patrulleros civiles, la 6416 para otros 24 mil (beneficiarios) más y la 6723 para los pagos atrasados", expresó el dirigente utilizando un micrófono en la protesta que se mantiene en el perímetro del parlamento.

Protestas de veteranos

Las asociaciones de Veteranos Militares, Expatrulleros de Autodefensa Civil y sus viudas llevaron a cabo manifestaciones el pasado 28 de abril en diferentes puntos del país, lo que incluyó el cierre de carreteras y serias complicaciones para la movilidad vehicular.

En ocasiones anteriores también han mantenido bloqueos y plantones en el perímetro del Congreso para solicitar la aprobación de los proyectos de ley que les darían acceso a ciertos beneficios económicos al ampliar las transferencias monetarias para ellos y sus familias.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

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