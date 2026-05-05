 Villa Canales: Ataque armado deja un piloto de mototaxi fallecido
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Villa Canales: Ataque armado deja un piloto de mototaxi fallecido

Las autoridades mantienen un cierre en el área para iniciar con las investigaciones.

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El conductor del mototaxi fue atacado en un sector de Villa Canales., Bomberos Municipales Departamentales
El conductor del mototaxi fue atacado en un sector de Villa Canales. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

En el kilómetro 16 de la ruta a Villa Canales, Guatemala, se registró un ataque armado este martes 5 de mayo en contra del piloto de un vehículo tipo mototaxi.

Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de San Miguel Petapa se desplazaron al lugar tras recibir la alerta de emergencia.

Al realizar la evaluación correspondiente, los socorristas confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a notificar a las autoridades competentes para las diligencias de rigor y el levantamiento del cuerpo.

El área fue acordonada mientras investigadores inician las pesquisas para determinar las circunstancias del hecho y dar con los responsables del ataque.

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