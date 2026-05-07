Las Rositas: 13 Años de Lucha por un Hogar Lleno de Amor

En una jornada llena de emociones y gestos de afecto, Ana Rosa y Aida Rosalina —conocidas amorosamente como "Las Rositas"—, siamesas originarias de Quiché, encontraron finalmente un hogar definitivo tras trece años marcados por la resiliencia y la espera institucionalizada. La historia de estas hermanas, separadas quirúrgicamente y sobrevivientes a desafíos médicos y personales, ahora da un giro: ya no luchan únicamente por la salud, sino que celebran el milagro del amor familiar a través de la adopción.
Nacidas unidas por la cadera y pelvis en febrero de 2013 y sometidas a una compleja cirugía dos años después, Ana y Aida pasaron gran parte de su primera infancia en ambientes hospitalarios, rodeadas de profesionales que aplaudieron su fortaleza ante el dolor, las terapias continuas y los tratamientos médicos. Posteriormente vivieron en un hogar de abrigo, donde la espera se volvió parte de sus vidas cotidianas.
El Consejo Nacional de Adopciones formó parte esencial de este proceso, diseñando una gradual integración hacia una vida familiar, respetando el profundo vínculo de las hermanas e impulsando la unión con una madre decidida a hacerlas suyas no solo de manera legal sino de corazón.
Un giro de esperanza: del hospital al hogar
Después de años en instituciones, la vida de Las Rositas cambió al conocer a Shyrel Lynne, la mujer que apostó por ellas y que ahora es su madre adoptiva. "Agradezco a Dios el haberme permitido cumplir el sueño de ellas de tener una familia. Ahora quiero verlas crecer, amarlas cada día y construir juntas un hogar lleno de amor", dijo Lynne emocionada. Ella resaltó que la decisión implica también asumir las historias y necesidades especiales de las niñas, quienes conservan una sola pierna cada una tras la separación quirúrgica.
La conexión con los nuevos hermanos y tíos se dio de forma rápida y profunda. Para quienes las acompañaron en el hogar de protección "Miguel Magone", la partida de las hermanas generó sentimientos encontrados, pero la satisfacción de verlas avanzar hacia una vida familiar colma la meta del cuidado institucional.
En su camino hacia la adolescencia, Las Rositas proyectan personalidades fuertes y complementarias: Ana destaca por su capacidad de comunicación y serenidad, mostrándose siempre atenta a su hermana, mientras que Aida se muestra como una líder nata, segura, empática y cariñosa. Ambas prueban que las condiciones físicas jamás limitan el amor ni los sueños personales.
El desafío de la espera: 420 niños sueñan con un hogar
Las Rositas lograron superar los retos quirúrgicos y médicos, pero el desafío más grande fue sobrellevar la espera de una familia. Hoy este capítulo queda atrás para ellas, sin embargo el reto continúa para otros menores: 420 niños, niñas y adolescentes aún esperan la oportunidad de una adopción.
El Consejo Nacional de Adopciones extiende una invitación para las familias interesadas a participar en su próximo taller informativo el sábado 23 de mayo. Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo a través de la red social de Facebook del Consejo Nacional de Adopciones.
Línea del tiempo: la vida de Las Rositas
- 11 de febrero de 2013: Nacen en Quiché, unidas por la cadera.
- 2015: Se realiza la cirugía de separación; cada una conserva una pierna.
- 2016: Son declaradas legalmente adoptables.
- 2026: Se cumple el sueño de una familia adoptiva.
Con información de Karla Marroquín/Emisoras Unidas 89.7