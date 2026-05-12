 Roban bonsái de 50 años en Avenida las Américas: Piden Ayuda
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Roban bonsái de casi medio siglo en avenida Las Américas y piden apoyo para bloquear reventa

Dos sujetos en motocicleta robaron uno de los ejemplares más fascinantes para el arte del bonsái, valorado en más de 3 mil dólares.

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Robo bonsái jaboticaba en avenida Las Américas,
Robo bonsái jaboticaba en avenida Las Américas / FOTO:

Estavíos Bonsái es uno de los centros especializados en el arte de moldear, cuidar y desarrollar árboles con la técnica, nacida en China pero desarrollada en Japón, del árbol en maceta, conocido como bonsái. Se encuentra ubicado en la avenida de Las Américas y, recientemente, fue víctima de un robo inusual: dos sujetos en motocicleta se llevaron un ejemplar de una jaboticaba (Plinia cauliflora) de al menos 48 años de edad. 

El robo quedó captado en video en donde no solo ponen en evidencia el planificado ilícito, sino piden apoyo para evitar que este tipo de delincuentes logren revender una especie tan especial y que había llevado años de trabajo y dedicación por parte del experto en el arte de bonsái: Gustavo Ramírez. 

"En las imágenes se observa cómo el ladrón deja caer el ejemplar, destrozando la maceta y huyendo con el árbol a raíz desnuda, lo cual pone en riesgo su sobrevivencia. Más que un robo es un atentado contra una vida de 50 años y el esfuerzo invertido en su salud", 

destacó Ramírez.

Este acto de vandalismo interrumpe seis años de arduo trabajo profesional desde su ubicación en un vivero, y cuyo proceso incluyo:

  • Tres trasplantes de precisión
  • Podas de formación constantes
  • Régimen estricto de bioestimulación y fertilización mensual 

Ficha técnica de la jaboticaba 

​La Jaboticaba (Plinia cauliflora) es uno de los ejemplares más fascinantes para el arte del bonsái debido a su corteza descascarada de tonos claros y su característica caulifloria: la capacidad de producir flores y frutos directamente sobre la madera vieja del tronco y las ramas.

​1. ORIGEN Y NATURALEZA

​Procedencia: Nativa de América del Sur, principalmente del sureste de Brasil, Paraguay, Bolivia y el noreste de Argentina.

​Hábitat: Bosques subtropicales y zonas de transición húmedas.

​Crecimiento: Lento a moderado, con una gran capacidad de brotación desde madera vieja.

​2. UBICACIÓN Y CLIMA

​Luz: Requiere pleno sol para una producción óptima de frutos. En climas de calor extremo, se recomienda proteger de la radiación directa en las horas pico para evitar el quemado de las hojas.

​Temperatura:

​Ideal: Climas templados y cálidos (15°C - 30°C).

​Resistencia: No tolera heladas. Por debajo de los 5°C la planta sufre daños importantes en el follaje.

La Jaboticaba es un árbol de "larga memoria". Con un manejo adecuado de sustratos y fertilización equilibrada, puede vivir décadas en maceta, aumentando su valor estético y comercial con cada año que pasa.

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