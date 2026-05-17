Embarcación interceptada trasladaba 1,500 kilos de cocaína

La Policía Nacional Civil (PNC) informó la mañana de este domingo, 17 de mayo de 2026, que finalizó el conteo de la cocina encontrada dentro de una embarcación interceptada en aguas del Océano Pacífico el pasado sábado. Como resultado, las fuerzas de seguridad indicaron que en los bultos encontrados hay un total de un mil 500 kilos de cocaína, valorados en al menos Q150 millones.
La PNC también reportó la captura de seis personas de diferentes nacionalidades, entre las que hay dos guatemaltecos, un mexicano y tres ecuatorianos. La PNC informó que tras encontrar la nave, la misma fue escoltada hacia las instalaciones de la Fuerza Naval del Pacífico, donde el cargamento fue sometido a una prueba de campo.
Narraron que, en la sede militar, el cargamento empacado en varios bultos fue sometido a varias pruebas, dando positivo a cocaína. Por esa razón, los seis detenidos fueron trasladados hacia un juzgado de turno, por delitos relacionados al narcotráfico.
Las autoridades indicaron que las investigaciones preliminares apuntan a que la droga había salido de Ecuador y navegaba aguas de Guatemala con destino hacia el país de México. Además, dentro de los ilícitos localizaron un sistema de navegación satelital, conocido por sus iniciales en inglés de GPS.
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Identifican a las personas que trasladaban la cocaína
Las autoridades identificaron a las seis personas capturadas en la embarcación que trasladaba la cocaína, aunque solo por nombre y edad. Los apresados son:
- Alejandro, de 30 años. (Guatemalteco)
- Eliunatan, de 28 años. (Guatemalteco)
- Verin, de 33 años. (Mexicano).
- Antonio, de 44 años. (Ecuatoriano).
- Raúl, de 48 años. (Ecuatoriano).
- Tiofilo, de 63 años. (Ecuatoriano).
Las autoridades precisaron que las investigaciones continuarán su curso para conocer más detalles del ilícito. Mientras tanto, los detenidos esperarán para evacuar una audiencia en la que conocerán los motivos de su detención y posteriormente un juez decidirá si los liga a proceso pena y prisión preventiva.