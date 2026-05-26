 Hallan cocaína en contenedor procedente de Costa Rica
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Hallan cocaína en contenedor procedente de Costa Rica

El operativo se llevó a cabo Puerto Quetzal, Escuintla.

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La droga estaba oculta en un contenedor., PNC
La droga estaba oculta en un contenedor. / FOTO: PNC

Las autoridades guatemaltecas confirmaron este martes, 26 de mayo, la incautación de 65 paquetes rectangulares con posible cocaína que se encontraban ocultos entre mercadería tipo chatarra en el interior de un contenedor que llegó al país procedente de Costa Rica.

La diligencia fue realizada en las instalaciones de la Empresa Portuaria Puerto Quetzal, ubicada en el departamento de Escuintla, donde las autoridades llevaron a cabo una inspección detallada del contenedor sospechoso.

Las diligencias estuvieron a cargo de investigadores de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), que trabajaron en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP).

De acuerdo con la información preliminar, durante la revisión se localizaron los paquetes ocultos entre la carga, por lo que fueron embalados y trasladados para las pruebas de campo correspondientes, con el objetivo de determinar el peso y el valor estimado del ilícito.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para establecer la procedencia y el destino final de la droga, así como para identificar a las personas responsables del envío.

La incautación forma parte de las acciones que realizan las fuerzas de seguridad para combatir el narcotráfico y evitar el traslado de sustancias ilícitas a través de puertos del país.

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