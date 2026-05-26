 Hombre es localizado sin vida en la vía pública en Villa Nueva
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Hombre es localizado sin vida en la vía pública en Villa Nueva

Los transeúntes pidieron ayuda a los bomberos al observar que la persona al parecer sufrió un desmayo.

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La persona fue hallada sin vida en una calle en Villa Nueva., Bomberos Voluntarios
La persona fue hallada sin vida en una calle en Villa Nueva. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un hombre fue localizado sin vida en la vía pública en horas de la mañana de este martes, 26 de mayo, en un sector de la 6ª avenida y 3ª calle de la zona 5, colonia Enriqueta, en Villa Nueva, Guatemala.

De acuerdo con el reporte de los Bomberos Voluntarios, vecinos del lugar alertaron a los cuerpos de socorro indicando que una persona aparentemente se había desmayado sobre la vía pública.

Los técnicos en urgencias médicas acudieron al lugar y, tras evaluar a la persona, determinaron que ya no contaba con signos vitales. De forma preliminar se indicó que no tenía lesiones visibles de posible violencia, pero no se pudo determinar la causa de muerte.

La víctima fue identificada como Víctor García, de 42 años de edad. Su cuerpo permanecía a un costado de la carretera, desde donde se coordinó su traslado hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

Las autoridades correspondientes quedaron a cargo de las diligencias para el seguimiento del caso.

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