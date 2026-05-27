Capturan a taxistas piratas 'Silvestre' y 'Piolín'

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la captura de dos presuntos integrantes de una estructura que opera bajo la figura de "taxis piratas", pero que en realidad está dedicada a cometer secuestros exprés, robos agravados y agresiones sexuales contra usuarias.
El operativo estuvo a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), quienes lograron individualizar a los sospechosos de incurrir en una serie de hechos ilícitos aprovechándose de las personas que hacen uso del transporte informal en la Ciudad de Guatemala.
Las diligencias fueron realizadas en distintos puntos del departamento de Guatemala como parte de operativos coordinados por investigadores contra delitos sexuales.
Uno de los detenidos, de 26 años y conocido con el alias "Piolín", fue localizado en la 2ª avenida de Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva. Mientras tanto, el otro sospechoso, de 25 años, alias "Silvestre", fue capturado en el lote 8 y anillo periférico de la zona 3 capitalina.
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De acuerdo con las investigaciones preliminares, ambos sospechosos operaban "taxis piratas" y estarían vinculados a una serie de secuestros exprés y violaciones contra pasajeras en distintos sectores de la capital.
En seguimiento de los hechos ilícitos, un juzgado giró órdenes de captura contra los señalados el pasado 25 de mayo por los delitos de violación con agravación de la pena, plagio o secuestro y robo agravado.
Las investigaciones continúan para establecer si existen más personas involucradas en estos hechos criminales que afectan a usuarios del transporte de pasajeros.
Las autoridades hicieron un llamado a la población para denunciar cualquier hecho delictivo relacionado con este tipo de transporte ilegal, resaltando que la denuncia ciudadana es fundamental para fortalecer las investigaciones.
Asimismo, la PNC reiteró que continuará desarrollando operativos y acciones de inteligencia para desarticular este tipo de bandas que operan en distintos sectores, al tiempo que recomendó a la población verificar que los vehículos de transporte cuenten con identificación y registro correspondiente antes de abordar.