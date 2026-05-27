 Video del accidente entre patrulla de PNC y camioneta
Nacionales

Sale a luz video del trágico accidente entre patrulla de la PNC y camioneta en Huehuetenango

Revelan grabación del accidente que dejó un muerto y dos heridos en puente Arroyo.

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Accidente entre patrulla de la PNC y camioneta agrícola., Bomberos Voluntarios.
Accidente entre patrulla de la PNC y camioneta agrícola. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

Un video captado por cámaras de seguridad reveló el momento exacto en que ocurrió el trágico accidente de tránsito protagonizado por una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) y una camioneta agrícola en el sector del puente Arroyo, en Huehuetenango.

El percance vial se registró el pasado domingo 24 de mayo de 2026; sin embargo, la grabación del siniestro comenzó a circular en las últimas horas en redes sociales y ha generado diversas reacciones entre usuarios.

En las imágenes se observa cómo el conductor del vehículo policial, por causas que aún se desconocen, pierde el control del volante cuando circulaba sobre la carretera. La patrulla se descontrola, invade el carril contrario y termina impactando de manera violenta contra una camioneta agrícola que se aproximaba en sentido opuesto.

El video evidencia que la unidad de la PNC colisiona contra el lado lateral izquierdo del vehículo particular, específicamente del lado del piloto, provocando que ambos automotores vuelquen sobre la cinta asfáltica tras el fuerte impacto.

Identifican a víctima mortal

Elementos de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para atender la emergencia en el puente Arroyo y confirmaron que el accidente dejó una persona fallecida y dos personas heridas.

La víctima mortal fue identificada como Miguel Morales. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los heridos ni detalles sobre su estado de salud.

Socorristas también detallaron que fue necesario aplicar espuma química al vehículo particular debido al derrame de combustible generado tras la colisión, con el objetivo de evitar un incendio en el área.

Hasta ahora, la PNC no ha emitido una postura oficial sobre lo ocurrido y se desconoce si existe algún expediente o investigación interna contra los agentes involucrados en el accidente.

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