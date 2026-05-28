Capturan a Motoladrón en Ruta Interamericana: Su Historial Criminal

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), de la comisaría 16, detectaron un asalto en desarrollo y al intentar detenerlos surgió un enfrentamiento armado que dejó a uno de los delincuentes abatido, en el kilómetro 19 de la ruta Interamericana hacia San Lucas Sacatepéquez.
De acuerdo con la institución, los agentes que realizan patrullajes de vigilancia en el sector detectaron a dos motoladrones, que al tratar de neutralizarlos dispararon con una pistola Glock a los agentes que evitaron la consumación del robo.
En el lugar quedó abatido uno de los motoladrones, de 22 años, y un segundo identificado como Bryan Molina García, de 29 años, fue trasladado al hospital Roosevelt con heridas. Molina García tenía una orden de captura por asesinato en grado de tentativa de fecha 23 de abril del 2026, además registra un antecedente por encubrimiento propio del año 2023.
Abrieron fuego contra víctima
Los asaltantes se conducían a bordo de una motocicleta con matrícula M-512DJG quienes fueron sorprendidos por PNC asaltando a una persona de 50 años, quien resultó herido en la mano izquierda durante el atraco mientras conducía su vehículo. Fue esta detonación la que alertó a los agentes.
En el lugar queda una pistola y una motocicleta en la cual pretendían darse a la fuga. Al arma se le harán las pruebas balísticas comparativas para determinar si pudo haber sido usada en hechos delincuenciales anteriormente.