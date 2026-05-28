 Vacaciones de medio año para estudiantes en Guatemala 2026
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¿Cuándo inician las vacaciones de medio año para los estudiantes en Guatemala?

Se acerca uno de los períodos más esperados por miles de estudiantes en el país.

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Mayo está llegando a su final y con ello cada vez están más cerca las esperadas vacaciones de medio año para miles de estudiantes de centros educativos en Guatemala.

De acuerdo con el Acuerdo Ministerial No. 4817-2025, la última semana de junio dará inicio el período de descanso para alumnos y docentes de establecimientos públicos, privados, por cooperativa y municipales en todo el país.

Según el Calendario Escolar Guatemala 2026, el receso de medio año se desarrollará del 24 al 30 de junio de 2026, una pausa académica destinada para estudiantes y maestros antes de continuar con la segunda parte del ciclo escolar.

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Calendario Escolar Guatemala 2026. - Captura de pantalla del Acuerdo Ministerial No. 4817-2025.

Habrá fin de semana largo para trabajadores

Además del descanso escolar, esa misma semana también incluirá un fin de semana largo para el sector laboral debido al asueto por el Día del Ejército, que se conmemora cada 30 de junio en Guatemala.

En 2026, la fecha cae martes; sin embargo, la legislación vigente que promueve el turismo interno, establecida en la Reforma al Decreto 42-2010, permite trasladar algunos asuetos al lunes más cercano.

Por ello, el descanso será corrido para el lunes 29 de junio, permitiendo a miles de trabajadores disfrutar de un puente de tres días consecutivos.

Con esta información, muchas familias ya podrán comenzar a planificar actividades recreativas, viajes o días de descanso durante la última semana de junio.

¿Cuándo habrá otro fin de semana largo en Guatemala? Aquí la fecha

El próximo fin de semana largo en Guatemala ya tiene fecha.

Familias también podrán disfrutar del Mundial 2026

Las vacaciones de medio año coincidirán además con uno de los eventos deportivos más esperados a nivel mundial: la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El torneo se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y durante la semana del 24 de junio se disputarán los últimos partidos de la fase de grupos.

Posteriormente, entre el 28 de junio y el 3 de julio, arrancarán los dieciseisavos de final, por lo que muchas familias podrán aprovechar el descanso para disfrutar de los encuentros mundialistas desde casa o durante viajes familiares.

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