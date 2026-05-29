Dos carriles cerrados tras aparatoso accidente en ruta al Atlántico

Una complicada situación se generó este viernes, 29 de mayo, en el kilómetro 78 de la carretera al Atlántico, en jurisdicción del departamento de El Progreso, donde ocurrió un accidente de tránsito que dejó a dos personas atrapadas dentro de un vehículo. En el área se mantiene un cierre vehicular parcial.
En el referido sector colisionaron un vehículo de transporte pesado y automóvil particular. Debido al impacto, este último quedó dañado seriamente en su estructura, lo que generó que sus ocupantes no pudieran salir.
Con respecto a las causas del incidente, preliminarmente se conoció que el conductor del tráiler perdió el control del volante al tratar de esquivar una piedra de gran tamaño que estaba sobre la carretera. Esto generó que se pasara a la vía contraria y chocara contra el carro.
Rescatan a heridos
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, al lugar acudieron elementos de la 101 compañía para brindar asistencia a los afectados y trabajaron por varios minutos para poder auxiliarlos.
"Los técnicos en urgencias médicas verificaron que los ocupantes del vehículo se encontraban atrapados, por lo que fue necesario utilizar equipo especial hidráulico denominado ’quijada de la vida’ para extraer a los dos pacientes", explicó Víctor Gómez, vocero de la institución.
Agregó que se trataba de dos jóvenes, a quienes se les brindó atención prehospitalaria y posteriormente fueron trasladados al hospital nacional ubicado en Guastatoya, El Progreso, donde quedaron internados para recibir la asistencia médica correspondiente.
Los heridos fueron identificados como: Darwin Misael de Paz, de 19 años; y Jandi Jael de la Cruz Morales, de 18.
Cierran dos carriles
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que se mantiene un cierre parcial de la carretera al Atlántico en el área en donde ocurrió el aparatoso accidente esta mañana. Específicamente son los carriles derecho y central, rumbo al sur, los que se encuentran obstaculizados.
Las autoridades le dan seguimiento a esta emergencia con la regulación del paso vehicular, así como la coordinación de grúas para poder retirar los obstáculos y habilitar la vía lo antes posible.