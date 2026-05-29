 Baja Verapaz: Adolescente es remitido por portar un arma
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Baja Verapaz: Adolescente es remitido por portar un arma

El menor de 16 años fue sorprendido cuando trasladaba una pistola y municiones.

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Las fuerzas de seguridad realizan un operativo. / FOTO: Ilustrativa de archivo: PNC
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Las fuerzas de seguridad reportaron este viernes, 29 de mayo, que un adolescente de 16 años fue remitido ante las autoridades correspondientes tras ser sorprendido portando un arma de fuego. El operativo se llevó a cabo en la zona 6, barrio Hacienda la Virgen, en el municipio de Salamá, Baja Verapaz.

La Policía Nacional Civil (PNC) detalló que los agentes de la comisaría 52 identificaron al menor y en ese momento se percataron de que tenía en su poder una pistola, un cargador y nueve municiones, careciendo de la documentación correspondiente para su portación.

En ese sentido, se llevaron a cabo las diligencias correspondientes, que incluyeron decomisar los mencionados elementos y notificar a los órganos de justicia sobre lo ocurrido.

De acuerdo con el informe policial, el menor fue puesto a disposición de las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones sobre el caso.

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