 Mujer y hijo ligados a crimen múltiple en Sacatepéquez
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Mujer es capturada y su hijo remitido por vínculos con crimen múltiple en Sacatepéquez

El operativo se llevó a cabo en seguimiento del hallazgo de cuatro cadáveres envueltos en costales en San Miguel Dueñas.

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La mujer detenida en el operativo en Sacatepéquez es trasladada por agentes policiales., PNC
La mujer detenida en el operativo en Sacatepéquez es trasladada por agentes policiales. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad implementaron un operativo este jueves, 4 de junio, en el departamento de Sacatepéquez en seguimiento del caso sobre la localización de cuatro cadáveres envueltos en costales que se dio en San Miguel Dueñas a inicios de mayo.

En ese contexto, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de una mujer de 39 años, mientras que su hijo adolescente de 16 años fue remitido ante un Juzgado de Menores en Conflicto con la Ley Penal. Ambos fueron localizados en un sector de San Lorenzo El Cubo, en el municipio de Ciudad Vieja, de la referida localidad.

Las diligencias estuvieron a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), que trabajaron con el apoyo de personal de la Subdirección general de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y junto con fiscales del Ministerio Público.

Durante el allanamiento se les localizó a los sindicados una serie de indicios, entre estos, marihuana, una pipa y un triturador de droga. Además, fueron decomisados cuatro teléfonos y una tablet que serán analizados como parte del proceso de investigación.

La entidad de seguridad compartió que en el inmueble inspeccionado también fue encontrada la placa de circulación M-581JZT, la cual posee reporte de robo.

Macabro hallazgo

El pasado 6 de mayo, los Bomberos Municipales Departamentales reportaron el hallazgo de cuatro personas fallecidas en un camino de terracería que conduce a la aldea El Rosario, de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez.

La institución de socorro señaló que a su centro de llamadas se comunicaron los vecinos para reportar sobre la presencia de dos cuerpos a pocos metros del vertedero local.

Una unidad de bomberos acudió al lugar y tras un rastreo confirmó el hallazgo de dos hombres atados de pies y manos que permanecían en el interior de costales. Mientras tanto, a unos 150 metros se ubicaron otros dos cuerpos más, también dentro de costales.

Los cadáveres se encontraban en avanzado estado de descomposición. Ninguna de las víctimas pudo ser identificada, solo se determinó que tenían entre 30 y 40 años, según lo informó el oficial de bomberos, Ceclio Chacaj.

En el lugar trabajó personal del Ministerio Público y de la PNC para recolectar evidencias. Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los análisis correspondientes.

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