 Autoridades implementan operativo en barrio El Gallito, zona 3
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Autoridades implementan operativo en barrio El Gallito, zona 3

Están en desarrollo 27 diligencias de allanamiento.

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Un operativo en el barrio El Gallito, zona 3 capitalina, en noviembre de 2025. / FOTO: Ilustrativa de archivo: PNC
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Las fuerzas de seguridad desarrollan 27 allanamientos este martes, 9 de junio, en viviendas ubicadas en el barrio El Gallito, zona 3 de la Ciudad de Guatemala, en seguimiento a investigaciones en curso que involucran la posible comisión del cobro de extorsiones y otros ilícitos.

Las acciones están a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), que trabajan con el apoyo de otras unidades especializadas de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con el Ministerio Público (MP) y el Ejército de Guatemala.

Las diligencias forman parte de pesquisas relacionadas con delitos de extorsión y tienen como objetivo recabar indicios, ejecutar posibles órdenes de captura y fortalecer las pesquisas contra estructuras criminales dedicadas a este ilícito.

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