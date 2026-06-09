Llanta rueda sin control en la ruta al Pacífico

Una llanta que presuntamente se desprendió de un vehículo puso en grave riesgo a varios conductores que transitaban por la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Amatitlán, según se observa en un video que circula en redes sociales.
La grabación, captada el pasado 8 de junio por un motorista que circulaba por esa carretera, muestra el momento en que el neumático avanza sin control y a gran velocidad entre los carriles, generando momentos de tensión para quienes se encontraban en la vía.
En las imágenes se observa cómo la llanta desciende por la carretera mientras zigzaguea peligrosamente. En un momento, estuvo a punto de impactar contra dos personas que se movilizaban en motocicleta. Los motoristas incluso intentaron desviarla hacia la cuneta para evitar un accidente, pero la velocidad del neumático les impidió hacerlo.
El video también evidencia que la llanta estuvo cerca de invadir el carril contrario, por donde circulaban varios vehículos, lo que pudo haber provocado un percance de mayores proporciones.
De acuerdo con las imágenes, el neumático habría recorrido al menos un kilómetro antes de detenerse tras impactar contra unos árboles sembrados en el separador vial.
A pesar del riesgo generado, autoridades viales indicaron que no recibieron ningún reporte relacionado con el incidente. Asimismo, cuerpos de socorro informaron que no atendieron emergencias vinculadas con este hecho en el sector.
Un incidente que recuerda otro caso viral
El episodio trae a la memoria un hecho similar ocurrido en noviembre de 2021, cuando circuló en redes sociales un video en el que se observaban dos llantas rodando a toda velocidad en la carretera que conduce a Amatitlán.
En aquella ocasión, las ruedas descendían sin control por la vía, desplazándose de un lado a otro e impactando contra los separadores viales y posteriormente contra la montaña ubicada junto a la cuneta.
Las imágenes mostraban cómo los neumáticos estuvieron cerca de cruzar hacia la carretera con dirección a la capital, lo que también representó un riesgo para decenas de conductores.
Por fortuna, en ese caso tampoco se reportaron personas heridas ni daños a vehículos, pese al peligro que representó la inusual situación.