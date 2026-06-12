Dos heridos tras accidente en autopista Palín-Escuintla

Los cuerpos de socorro informaron que dos personas resultaron heridas en el marco de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la mañana de este viernes, 12 de junio, en el kilómetro 52 de la ruta al Pacifico (CA-9 Sur), sobre la autopista Palín, Escuintla.
Los bomberos Voluntarios dieron a conocer que fueron notificados por transeúntes con respecto a una fuerte colisión que había ocurrido en el sector y había dejado a personas afectadas, por lo que de inmediato se movilizaron las unidades de emergencia de la estación más cercana.
A su llegada, los técnicos en urgencias médicas constataron que un automóvil tipo picop y una camioneta agrícola habían impactado y quedaron parcialmente destruidas, lo cual generó múltiples lesiones a sus ocupantes. Las causas del percance no han sido establecidas.
"Los socorristas de la compañía de Escuintla trasladaron a dos personas a diferentes centros asistenciales debido a que resultaron heridos en el marco de este accidente vial y se consideró necesario que recibieran atención médica especializada", detalló un portavoz de la institución.
Agregó que los pacientes no fueron identificados. Solo se determinó que se trataba de un hombre que presentaba posible trauma craneoencefálico, así como una mujer con heridas en el rostro. La última de las pacientes fue ingresada al Hospital Nacional de Amatitlán.
Cierre parcial de la autopista
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) dio a conocer que una brigada de la institución se trasladó al kilómetro 52 de la autopista Palín, Escuintla, para dar seguimiento a una colisión ocurrida en el sector.
La entidad indicó que debido a esta emergencia se mantienen obstruidos el carril izquierdo y central hacia el norte, por lo que hay personal regulando el paso vehicular.
Las autoridades hicieron un llamado a los usuarios a conductor con precaución, evitar distracciones al estar tras el volante y respetar la ley y reglamento de tránsito vigentes en Guatemala.