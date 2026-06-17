Capturan a sospechoso de atacar a su padrastro en zona 7

Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron este miércoles, 17 de junio, un hombre señalado de ser el presunto responsable de agredir con arma blanca a una persona. El operativo se llevó a cabo en la colonia Kaminal Juyú II, zona 7 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con el informe policial, el individuo de 27 años habría herido con una navaja a su padrastro, un hombre de 67 años. Por el momento no se tienen detalles de cómo se originó el ataque.
Tras ser alertados sobre lo ocurrido, los agentes se trasladaron de inmediato al sector. El sujeto, al percatarse de la presencia de las autoridades, intentó darse a la fuga; sin embargo, fue interceptado y puesto bajo custodia para posteriormente ser trasladado al juzgado correspondiente para solventar su situación legal.
Mientras tanto, la víctima fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.
Según la Policía Nacional Civil, continúan en desarrollo las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho.
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Cifras de ataques en 2025
Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, de acuerdo con las estadísticas oficiales divulgadas recientemente.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) detalló en su portal oficial que el año pasado se registraron 3.020 muertes por heridas de arma de fuego en el territorio guatemalteco.
Esa cantidad fue superior en 110 casos al total de 2.910 crímenes a tiros que se perpetraron en el país centroamericano durante 2024.
De los 22 departamentos en los que se divide geográficamente el país, el de Guatemala, que incluye la capital, fue el que registró más muertes violentas con armas de fuego con un total de 1.446 en 2025, frente a las 1.273 reportadas el año anterior.
Por el contrario, las muertes por heridas de arma blanca se redujeron en 2025 casi un 19 % en comparación con 2024. El Inacif contabilizó el año pasado 264 asesinatos con este tipo de arma, lo que supone 50 casos menos que los 314 registrados en el ejercicio previo.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7