 PNUD presenta informe sobre democracia

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Nacionales

PNUD presenta informe sobre democracia

El Presidente, Bernardo Arévalo, destacó que el pueblo de Guatemala protege y defiende su democracia.

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Presidente Bernado Arévalo, recibe informe “Democracias bajo presión” por parte de la directora regional del PNUD, Michelle Muschett., Foto SCSP
Presidente Bernado Arévalo, recibe informe “Democracias bajo presión” por parte de la directora regional del PNUD, Michelle Muschett. / FOTO: Foto SCSP
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentó este miércoles 17 de junio, el informe sobre Democracia y Desarrollo 2026, en un acto en el Palacio Nacional de la Cultura.

Este informe examina las fortalezas como las debilidades de las democracias en América Latina y el Caribe (ALC), así como los factores que están tensionando su funcionamiento y la principal conclusión es mejorar los resultados que generan y fortalecer la capacidad de los Estados para hacerlos efectivos. Renovarse para responder a las cambiantes demandas de la ciudadanía y hace un llamado a la acción: las democracias persisten en la región, pero su sostenibilidad no está garantizada.

Deben protegerse frente a riesgos de erosión y, esto implica no solo resguardar los procesos democráticos.

Se detalla que América Latina y el Caribe (ALC) cuenta con un activo fundamental para construir su futuro: la democracia; sin embargo, vive un momento de tensión ya que es la región en desarrollo más democrática del mundo, pero sus democracias están bajo creciente presión.

Transiciones y cambios, tanto internos como externos, están poniendo a prueba la relación entre la ciudadanía y sus instituciones.

El Presidente, Bernardo Arévalo, destacó que el pueblo de Guatemala protege y defiende su democracia. Sus declaraciones se dieron durante la presentación del informe Democracias Bajo Presión.

Arévalo mencionó que en 2023, la población se reveló. "Nuestra democracia fue rescatada y recuperada por un pueblo convencido de que la democracia apoya el desarrollo y prosperidad de un país", resaltó el mandatario.

El mandatario, añadió dijo que en Guatemala este es un año crucial por que se transforma la composición de entidades de justicia y cambios en la PDH y CGC.

Agregó que la corrupción había llegado a ser aceptada en la vida política y ahora se tiene un debate para liberarse de esta.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

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