PNUD presenta informe sobre democracia

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentó este miércoles 17 de junio, el informe sobre Democracia y Desarrollo 2026, en un acto en el Palacio Nacional de la Cultura.
Este informe examina las fortalezas como las debilidades de las democracias en América Latina y el Caribe (ALC), así como los factores que están tensionando su funcionamiento y la principal conclusión es mejorar los resultados que generan y fortalecer la capacidad de los Estados para hacerlos efectivos. Renovarse para responder a las cambiantes demandas de la ciudadanía y hace un llamado a la acción: las democracias persisten en la región, pero su sostenibilidad no está garantizada.
Deben protegerse frente a riesgos de erosión y, esto implica no solo resguardar los procesos democráticos.
Se detalla que América Latina y el Caribe (ALC) cuenta con un activo fundamental para construir su futuro: la democracia; sin embargo, vive un momento de tensión ya que es la región en desarrollo más democrática del mundo, pero sus democracias están bajo creciente presión.
Transiciones y cambios, tanto internos como externos, están poniendo a prueba la relación entre la ciudadanía y sus instituciones.
El Presidente, Bernardo Arévalo, destacó que el pueblo de Guatemala protege y defiende su democracia. Sus declaraciones se dieron durante la presentación del informe Democracias Bajo Presión.
Arévalo mencionó que en 2023, la población se reveló. "Nuestra democracia fue rescatada y recuperada por un pueblo convencido de que la democracia apoya el desarrollo y prosperidad de un país", resaltó el mandatario.
El mandatario, añadió dijo que en Guatemala este es un año crucial por que se transforma la composición de entidades de justicia y cambios en la PDH y CGC.
Agregó que la corrupción había llegado a ser aceptada en la vida política y ahora se tiene un debate para liberarse de esta.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*