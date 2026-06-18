Discusión en el tránsito termina con un muerto y un capturado en Mixco

Un caso de presunta intolerancia vial ocurrido en el Paseo Los Campeones, zona 4 de Mixco, Guatemala, dejó como saldo un hombre fallecido y un conductor capturado por las fuerzas de seguridad al estar señalado de haber disparado durante el incidente.
La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que el sospechoso es un hombre de 33 años, piloto de un camión, quien es investigado por su presunta participación en el ataque contra otro automovilista que se habría dado tras una discusión.
De acuerdo con información preliminar, el detenido habría disparado contra un hombre de aproximadamente 35 años que se movilizaba en otro vehículo. La víctima sufrió heridas de gravedad y falleció posteriormente.
Altercado por no ceder la vía
Las primeras averiguaciones indican que el hecho se originó en medio de un altercado relacionado con el tránsito, presuntamente porque uno de los conductores no cedió la vía, situación que desencadenó el altercado y posteriormente el ataque armado.
Al momento de la captura, las autoridades le incautaron al detenido una pistola que portaba con la licencia correspondiente. La PNC detalló que el arma será sometida a los análisis balísticos correspondientes como parte de la investigación.
Asimismo, los dos vehículos involucrados fueron consignados por las fuerzas de seguridad para recabar evidencia y esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.