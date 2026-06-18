 Operativo Antinarcóticos: 10 Detenidos y droga decomisada

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Nacionales

Operativo contra narcomenudeo: 10 detenidos y droga decomisada

Las diligencias se llevaron a cabo en los departamentos de Guatemala, Jutiapa y Escuintla.

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., PNC
. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad implementaron este jueves, 18 de junio, un operativo en los departamentos de Guatemala, Jutiapa y Escuintla para dar seguimiento a investigaciones relacionadas con el narcomenudeo y otros delitos.

De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), se implementaron 11 diligencias de allanamiento que estuvieron a cargo de agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y fiscales del Ministerio Público.

Las acciones desarrolladas en las últimas horas permitieron la localización y detención de 10 presuntos distribuidores de droga. Se trata de siete hombres y tres mujeres de entre 21 y 62 años de edad.

Además, durante el operativo fueron hallados diferentes ilícitos que fueron embalados por las autoridades por ser parte de los indicios para avanzar en las averiguaciones. Entre lo decomisado se encuentra:

  • 99 bolsas y tres sobres con marihuana.
  • 19 piedras de crack.
  • 10 colmillos con cocaína.
  • 41 colmillos vacíos, presuntamente utilizados para la distribución de drogas.
  • Dos pesas electrónicas
  • Ocho celulares.
  • Un radio intercomunicador.
  • 17 mil 108 quetzales en efectivo, presuntamente producto de la venta de la droga al menudeo.
Foto embed
. - PNC

Otro operativo contra drogas

En otro operativo a cargo de la PNC también fue decomisada droga y otros ilícitos. Además, fueron detenidos dos supuestos distribuidores de estupefacientes en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.

Los agentes de la comisaría 42 llevaron a cabo dos allanamientos, en coordinación con fiscales, en el marco de los cuales fueron detenidos dos hombres de 18 y 44 años de edad. Ambos fueron puestos a disposición de los órganos de justicia.

Además, en uno de los inmuebles se incautaron 40 bolsas con piedras de crack, 16 colmillos y una bolsa con cocaína, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo, aproximadamente 2 mil 920 quetzales que se presume son producto de la venta de la droga.

Las fuerzas de seguridad reiteraron su disposición de continuar con las acciones para el combate del narcomenudeo y otros delitos que afectan a la ciudadanía.

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