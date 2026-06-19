48 Cantones de Totonicapán se declaran en estado de alerta y asamblea ante supuesta fuga de reo

La Junta Directiva de Alcaldes Comunales de 48 Cantones señala en un comunicado que "su preocupación e indignación" tras la supuesta fuga de un privado de libertad del centro preventivo para hombres de la cabecera departamental Totonicapán.
Según la organización, este tipo de hechos "evidencia una grave e inaceptable debilidad, falta de control y negligencia en los protocolos de custodia".
En ese contexto, exigió a la Policía Nacional Civil y al Sistema Penitenciario: La inmediata recaptura del prófugo.
Además, al Ministerio Público y autoridades competentes les pidió que se inicie una investigación exhaustiva, transparente y rigurosa para deducir responsabilidades penales y administrativas contra el personal que se encontraba de turno y cualquier autoridad que, por acción u omisión, haya facilitado la evasión de la justicia del mencionado reo.
"Los 48 Cantones nos declaramos en estado de alerta y asamblea permanente", expresó a través de un comunicado.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7