 Expertas de la ONU analizan en Guatemala la situación de las desapariciones forzadas

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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
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Czech Republic CRZ
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Mexico MEX
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Brazil BRA
13/06 16:00 HS
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Scotland SCO
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Morocco MOR
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Haiti HAI
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Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
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Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
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25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
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Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
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Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
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Iran IRA
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New Zealand NZE
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Egypt EGY
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Egypt EGY
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New Zealand NZE
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Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
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Uruguay URU
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Saudi Arabia SAA
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Uruguay URU
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Cape Verde CVA
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Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
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Algeria ALG
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Algeria ALG
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Austria AUS
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27/06 20:00 HS
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Portugal POR
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D.R. Congo DCR
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Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
63
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
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Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
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Croatia CRO
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Ghana GHA
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Panama PAN
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England ENG
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27/06 15:00 HS
Ghana GHA
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27/06 15:00 HS
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Nacionales

Expertas de la ONU analizan en Guatemala la situación de las desapariciones forzadas

La visita de las integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU se realiza en el marco del Día Nacional contra las Desapariciones Forzadas.

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El Gobierno de Guatemala presentó el 21 de junio de 2026 el Mecanismo de Búsqueda de Desaparecidos del Conflicto Armado Interno., Omar Solís/Emisoras Unidas
El Gobierno de Guatemala presentó el 21 de junio de 2026 el Mecanismo de Búsqueda de Desaparecidos del Conflicto Armado Interno. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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Dos expertas del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas inician este martes un viaje a Guatemala que concluirá el 2 de julio, donde estudiarán los avances en las investigaciones de desaparecidos tanto en el conflicto interno (1960-1996) como en las rutas migratorias actuales.

La delegación, compuesta por Aua Baldé y Ana Lorena Delgadillo, viaja por invitación del Gobierno guatemalteco y se reunirá con representantes de instituciones gubernamentales encargadas de la investigación de desaparecidos, representantes de los poderes judicial y legislativo, y víctimas, entre otros.

Realizarán visitas de campo y mantendrán reuniones en Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Petén y Escuintla, y este martes participarán en un acto conmemorativo del Día Nacional contra las Desapariciones Forzadas en la capital.

Las expertas compartirán sus observaciones preliminares en una rueda de prensa el 2 de julio en la capital guatemalteca, y presentarán un informe final con sus conclusiones ante el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2027.

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