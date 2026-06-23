Reducción de precios de combustibles en Guatemala 2026

Por segunda semana consecutiva, en Guatemala se registró una baja en los precios de los combustibles. Esto ocurre en un momento en el que el impacto del comportamiento del mercado internacional ha sido evidente y ha llevado a que se implemente un subsidio que está vigente desde finales de mayo para aliviar, de cierta manera, el bolsillo de los consumidores.
Según una verificación realizada por Emisoras Unidas, este martes 23 de junio se observa la reducción de Q1.71 en el precio del galón de gasolinas regular y superior, mientras que en el diésel la baja es de Q2.95. Las cifras se manejan en comparación con los valores reportados la semana pasada.
Tomando en cuenta los referidos cambios, los precios quedaron de la siguiente manera:
- Gasolina Superior: Q32.14
- Gasolina Regular: Q31.14
- Diésel: Q27.30
Las autoridades continúan con la verificación de la aplicación del subsidio y la entrega de producto de manera adecuada en los expendios de combustibles. Para ello, implementan operativos constantes en distintos puntos del país.
Subsidio a combustibles alcanzaría para seis semanas más
Las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) brindaron detalles recientemente acerca de la aplicación del subsidio para los combustibles que se encuentra vigente desde el pasado 1 de mayo y se implementó como una forma de alivio a la economía de los guatemaltecos, que llevaban semanas pagando incluso más de 40 quetzales por el galón de este producto.
La viceministra de Finanzas, Patricia Joachín, declaró que a la fecha se ha ejecutado el 41 por ciento de los fondos asignados a este aporte, que ascienden a 2 mil millones de quetzales. Según detalló, tomando en cuenta la asignación semanal que se hace de este rubro, con el monto restante se cubriría junio y parte de julio.
"Hemos observado que la asignación mensual ha estado siendo de alrededor de los 200 millones de quetzales semanales y en esa medida, yendo a ese ritmo, el fondo podría estar funcionando durante las próximas seis semanas", explicó ante los diputados durante una citación en el Congreso de la República.
Durante la reunión, el ministro de Energía y Minas, Víctor Ventura, explicó que se mantienen los análisis correspondientes sobre el tema de los combustibles y el apoyo a los consumidores, tomando en cuenta que continúa vigente la crisis internacional que generó el alza significativa en los precios de este producto.
El funcionario consideró que una medida que podría implementarse sería focalizar el apoyo económico, especialmente al transporte de mercaderías, productos agrícolas, alimentos y personas.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7