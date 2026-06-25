 Nuevo reglamento para la atención del cáncer en Guatemala

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Nacionales

Nuevo reglamento para la atención del cáncer en Guatemala: ¿Cómo transformará el sistema de salud pública?

El Ministerio de Salud implementa un nuevo reglamento para abordar el cáncer en Guatemala, estableciendo una dirección nacional y un hospital especializado.

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Un paciente con cáncer se encuentra en una cama de hospital., Archivo: EFE
Un paciente con cáncer se encuentra en una cama de hospital. / FOTO: Archivo: EFE
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Luego de la aprobación de la Ley para la Atención Integral del Cáncer, el Ministerio de Salud Pública publicó en el Diario Oficial el reglamento que regirá su implementación obligatoria en todo el país. Para explicar los alcances de esta regulación, el ministro de Salud Pública, Joaquín Barnoya, abordó los detalles en una entrevista telefónica con el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas, este 25 de junio.

El funcionario explicó que este reglamento otorga la estructura institucional necesaria para la conformación de órganos técnicos y asesores encargados de definir políticas integrales contra el cáncer, tanto en adultos como en pacientes pediátricos.

Entre las novedades administrativas destacan la creación de la Dirección Nacional contra el Cáncer, el Comité Nacional de Farmacoterapia contra el Cáncer y el Consejo Nacional contra el Cáncer; adicionalmente, se prevé levantar el Hospital Nacional contra el Cáncer, enfocado principalmente en servicios de radioterapia.

Enfoque prioritario en radioterapia y ubicación del hospital

El ministro Barnoya subrayó que el diseño del nuevo hospital responde a la principal limitación del sistema de salud pública: la escasez de aceleradores lineales para radioterapia. Actualmente, la Liga Nacional contra el Cáncer ofrece este tratamiento a pacientes del sistema público, pero la capacidad es limitada. El nuevo hospital priorizará la radioterapia, aunque el Sistema Público ya cuenta con oncólogos calificados y tratamientos efectivos para esta enfermedad.

En cuanto a la sede, el Ministerio seleccionó un terreno en la zona 3 de la ciudad capital, después de analizar 11 propuestas en varias regiones. Esta ubicación facilitará el acceso nacional y cuenta con el respaldo de diferentes entidades estatales requeridas para un proyecto de esta magnitud.

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Presidente Bernardo Arévalo participó en la firma del Convenio de Construcción del Hospital Especializado contra el Cáncer entre MSPAS y la Embajada de China (Taiwán) - Foto SCSP

Presupuesto y avances en prevención

La implementación de la ley cuenta con un presupuesto inicial de 600 millones de quetzales. Una parte fundamental del reglamento consiste en la creación de un registro nacional y poblacional contra el cáncer, con el cual las autoridades podrán identificar los tipos y la distribución de cáncer más frecuentes y asignar recursos basados en evidencia.

El cáncer cervicouterino sigue siendo el más común entre las mujeres en Guatemala, según datos del Ministerio. El país ya logró vacunar a más de 300 mil adolescentes entre 9 y 12 años contra el VPH, lo que reduce significativamente su riesgo de desarrollar esta enfermedad en la adultez. El ministro explicó que este impacto se reflejará a largo plazo, mientras continúa el fortalecimiento del tamizaje a través de autotomas y otros sistemas de detección temprana. Se han realizado 200 mil pruebas de autotoma para detectar el virus del papiloma humano.

El funcionario destacó que, aunque la incidencia de cáncer cervicouterino disminuirá en los próximos años gracias a estas estrategias preventivas, crecerán los casos de cáncer de mama y colon por cambios en los hábitos y el estilo de vida, como el sedentarismo, la obesidad, el consumo de comida ultraprocesada y el tabaquismo. Por ello, la nueva ley obliga al Ministerio a intensificar las acciones de prevención contra estos factores de riesgo.

Próximos pasos y tiempos previstos

La estructura técnica prevista en el reglamento ya comenzó a gestarse. Desde noviembre del año pasado, la Dirección Nacional contra el Cáncer está en operación. El Comité de Farmacoterapia y el Consejo Nacional contra el Cáncer integrarán a instituciones públicas y privadas, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica y especialistas en oncología.

Las autoridades esperan colocar la primera piedra del hospital a finales de este año, una vez finalicen los estudios y la municipalidad autorice el desarrollo en el área seleccionada. Además, la coordinación con los Ministerios de Energía y Minas y otros entes estatales es esencial debido a la necesidad de instalar aceleradores lineales y asegurar el manejo adecuado de la radiación.

La implementación integral de esta ley plantea una respuesta a largo plazo para el control del cáncer en Guatemala, con un enfoque basado en la prevención, el diagnóstico temprano, el tratamiento oportuno y el seguimiento no solo del paciente, sino también de su entorno.

* Escuche aquí la entrevista completa con el ministro de Salud:

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