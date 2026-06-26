Día del Ejército: Desfile militar encabezará actividades

Con motivo del Día del Ejército, las autoridades dieron a conocer el programa oficial de actividades que se desarrollarán en el marco de esta conmemoración, cuyo evento principal será el desfile militar programado para el próximo martes 30 de junio.
De acuerdo con información compartida por el Departamento de Comunicación Social del Ministerio de la Defensa Nacional, el recorrido se iniciará a las 08:00 horas desde el Monumento Juan Pablo II, ubicado al final de la avenida Las Américas, en la zona 14 capitalina.
Como cada año, los equipos de las fuerzas castrenses recorrerán ese sector de la Ciudad de Guatemala, mostrando las distintas especialidades y unidades que la conforman. A la vez que se realizan prácticas aéreas.
Otras actividades por el Día del Ejército
Como parte de las actividades conmemorativas, este viernes 26 de junio se llevará a cabo el concierto de gala Maderas y Metales, una actividad cultural que busca acercar a la población a la música, la historia y las tradiciones nacionales.
El evento tendrá lugar en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, donde a partir de las 19:00 horas las agrupaciones musicales del Ejército de Guatemala ofrecerán un repertorio especial.
La información del Ejecutivo con respecto al tema señala que el objetivo del concierto es rendir homenaje al legado histórico de la institución militar, así como destacar su vocación de servicio y compromiso con la nación.
El ingreso a esta presentación es gratuito, pero debe hacerse un registro previo porque el aforo es limitado. El enlace de inscripción se encuentra disponible en las redes sociales oficiales del Ejército.
* Con información de Edgar Quiñónez, Emisoras Unidas 89.7